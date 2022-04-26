Оккупант признался, что россиянам не удалось взять Рубежное, — перехват СБУ (видео)

В перехваченном украинскими спецлужбами телефонном разговоре российский оккупант жалуется, что наступления на Рубежное неизменно захлебываются, а чеченские бойцы заняты лишь одним — "тянут домой фуры с золотом".

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Российские солдаты сами опровергают фейк о том, что им удалось захватить Рубежное Луганской области. Об этом свидетельствует телефонный разговор оккупанта, который удалось перехватить СБУ.

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"Я же тебя говорю, ни… не взяли. Здесь кричат ​​"вперед-вперед", а идти некому… Мне тоже рассказывали, мол, по телевизору передавали, что Рубежное взяли. Х…там взял что! На месте стоим", — жалуется приятелю российский солдат.

По его словам, украинскую оборону не удалось пробить и российскому спецназу. При этом оккупант поделился наблюдениями о том, в чем заключается участие в войне подразделений из Чечни.

"Чечены п… получили и больше никуда не ходят, — говорит россиянин. — Занимаются "эвакуацией": сюда фуры с колбасой гонят, а обратно – фуры с золотом! Типа, "гуманитарку" сюда, а отсюда награбленное тянут".

Напомним, ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в Рубежном продолжаются позиционные бои. ВСУ успешно отбивают атаки, не давая противнику продвинуться вглубь города. Поэтому оккупанты идут на бесчеловечные меры: похищают детей, чтобы с помощью шантажа заставлять их матерей выведывать местонахождение украинских солдат.

"Орки крадут детей, а потом заставляют их матерей идти на позиции украинских военных под предлогом того, что им нужна гуманитарка, брать продукты, и потом возвращаться назад и рассказать, как обустроены позиции украинских защитников. Если женщины этого не делают, им угрожают расстрелять детей", — сказал Гайдай.

Как ранее сообщал Фокус, 24 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о том, что ВС РФ активизировали наступление сразу на нескольких направлениях на Донбассе, пытаясь взять под контроль Рубежное, Попасную и Заречное. Военное командование отмечает, что оккупанты не оставляют попыток разгромить группировку сил ООС и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Разведка также фиксирует, что ВС РФ проводят перегруппировку ракетных и артиллерийских подразделений, которые в скором времени будут поддерживать наступательные действия захватчиков на Востоке Украины.