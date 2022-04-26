Окупант зізнався, що росіянам не вдалося взяти Рубіжне, — перехоплення СБУ (відео)

У перехопленій українськими спецслужбами телефонній розмові російський окупант скаржиться, що наступи на Рубіжне незмінно захлинаються, а чеченські бійці зайняті лише одним — "тягнуть додому фури із золотом".

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Російські солдати самі спростовують фейк, що їм вдалося захопити Рубіжне Луганської області. Про це свідчить телефонна розмова окупанта, яку вдалося перехопити СБУ.

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"Я ж тобі говорю, ні... не взяли. Тут кричать "вперед-вперед", а йти нікому... Мені теж розповідали, мовляв, по телевізору передавали, що Рубіжне взяли. Х...там узяв що! На місці стоїмо", — скаржиться приятелю російський солдат.

За його словами, українську оборону не вдалося пробити й російському спецзагону.Водночас окупант поділився спостереженнями в тому, в чому полягає участь у війні підрозділів із Чечні.

"Чечені п... отримали й більше нікуди не ходять, — каже росіянин. — Займаються "евакуацією": сюди фури з ковбасою женуть, а назад — фури із золотом! Типу, "гуманітарку" сюди, а звідси награбоване тягнуть".

Нагадаємо, раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що в Рубіжному тривають позиційні бої. ЗСУ успішно відбивають атаки, не даючи противнику просунутися вглиб міста. Тому окупанти йдуть на нелюдські заходи: викрадають дітей, щоб за допомогою шантажу змушувати їхніх матерів вивідувати місцеперебування українських солдатів.

"Орки крадуть дітей, а потім змушують їхніх матерів йти на позиції українських військових під приводом того, що їм потрібна гуманітарка, брати продукти, а потім повертатися і розповісти, як облаштовані позиції українських захисників. Якщо жінки цього не роблять, їм погрожують розстріляти дітей ", — сказав Гайдай.

Як раніше повідомляв Фокус, 24 квітня Генеральний штаб Збройних Сил України заявив про те, що ЗС РФ активізували наступ відразу на кількох напрямках на Донбасі, намагаючись взяти під контроль Рубіжне, Попасну та Зарічне. Військове командування зазначає, що окупанти не залишають спроб розгромити угруповання сил ООС та вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Розвідка також фіксує, що ЗС РФ проводять перегрупування ракетних та артилерійських підрозділів, які незабаром підтримуватимуть наступальні дії загарбників на Сході України.