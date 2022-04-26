Окупанти викрадають дітей, щоб змусити шпигувати їхніх матерів, — Гайдай (відео)

Жінкам, які не погоджуються стати шпигунками, погрожують розстрілом їхніх дітей.

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У Рубіжному окупанти посилають жінок шпигувати на українські позиції, погрожуючи розстріляти їхніх дітей. Про це заявив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

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"Орки крадуть дітей, а потім змушують їхніх матерів йти на позиції українських військових під приводом того, що їм потрібна гуманітарка, брати продукти, а потім повертатися і розповісти, як облаштовані позиції українських захисників. Якщо жінки цього не роблять, їм погрожують розстріляти дітей ", — сказав Гайдай.

Він також повідомив, що в Рубіжному тривають позиційні бої. ЗСУ успішно відбивають атаки, не даючи противнику просунутися вглиб міста.

"Отже, рашисти на окупованій частині змушують жінок розвідувати місцеперебування українських військових, погрожуючи розстрілом їхніх дітей", — зазначив Сергій Гайдай.

Як раніше повідомляв Фокус, 24 квітня Генеральний штаб Збройних Сил України заявив про те, що ЗС РФ активізували наступ відразу на кількох напрямках на Донбасі, намагаючись взяти під контроль Рубіжне, Попасну та Зарічне. Військове командування зазначає, що окупанти не залишають спроб розгромити угруповання сил ООС та вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Розвідка також фіксує, що ЗС РФ проводять перегрупування ракетних та артилерійських підрозділів, які незабаром підтримуватимуть наступальні дії загарбників на Сході України.

Також Фокус писав про те, що в місті Вовчанськ Харківської області, військові РФ змушують молодший медперсонал їхати на фронт та надавати допомогу російським солдатам.