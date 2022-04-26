Оккупанты похищают детей, чтобы заставить шпионить их матерей - Гайдай (видео)

Женщинам, которые не соглашаются стать шпионами, угрожают расстрелом их детей.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Рубежном оккупанты посылают женщин шпионить на украинские позиции, угрожая расстрелять их детей. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Орки крадут детей, а потом заставляют их матерей идти на позиции украинских военных под предлогом того, что им нужна гуманитарка, брать продукты, и потом возвращаться назад и рассказать, как обустроены позиции украинских защитников. Если женщины этого не делают, им угрожают расстрелять детей", — сказал Гайдай.

Он также сообщил, что в Рубежном продолжаются позиционные бои. ВСУ успешно отбивают атаки, не давая противнику продвинуться вглубь города.

"Так что рашисты на оккупированной части заставляют женщин разведывать местонахождение украинских военных, угрожая расстрелом их детям", — отметил Сергей Гайдай.

Как ранее сообщал Фокус, 24 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о том, что ВС РФ активизировали наступление сразу на нескольких направлениях на Донбассе, пытаясь взять под контроль Рубежное, Попасную и Заречное. Военное командование отмечает, что оккупанты не оставляют попыток разгромить группировку сил ООС и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Разведка также фиксирует, что ВС РФ проводят перегруппировку ракетных и артиллерийских подразделений, которые в скором времени будут поддерживать наступательные действия захватчиков на Востоке Украины.

Также Фокус писал о том, что в городе Волчанск Харьковской области, военные РФ заставляют младший медперсонал ехать на фронт и оказывать помощь российским солдатам.