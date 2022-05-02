ЗС РФ бояться ЗСУ та відмовляються наступати на Харківську область, – перехоплення СБУ (відео)

Російських солдатів кидають під артилерію ЗСУ, а за виїзд із гарячих точок їм погрожують розстрілом. СБУ попереджає, що треба заздалегідь "думати головою та не лізти до України".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські окупанти бояться Збройних Сил України (ЗСУ) і масово відмовляються йти в новий наступ у Харківській області. Про це стало відомо з перехоплення розмови загарбників, яку зробила Служба безпеки України під Ізюмом Харківської області.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Ми, коротше ... відмовилися від цієї х**ні, зрозумів? Нас тут тримають взагалі жорстко, ледь не до розстрілу. Вони на передову відправляють, у саму ж**у, а там чисто артилерія, ніхто з автоматів не стріляє". Під артилерію лізти — це взагалі пи**ець. Ми хочемо поїхати, а нас не відправляють. Він каже, що нам сказали вас розстріляти", — скаржиться загарбник знайомому у РФ.

Погрози розстрілу за невиконання наказу на деяких ворогів не діють, додали в спецслужбі.

"У його аргументах, звісно, є логіка. Краще б він подумав своєю головою раніше — не лише на передову, а й в Україну не варто було лізти", — підсумували працівники СБУ.

Нагадаємо, що в одному з перехоплень СБУ російський військовий розповів, як з Калінінграда "заходила тисяча людей", а в результаті живих залишилося 300.

До цього СБУ перехопила телефонну розмову контрактника з російської глушини Івана Клименка з матір'ю. Він говорив їй про бажання "стерти Україну з лиця землі".

Російські солдати в телефонній розмові зізналися, що їм не вдалося захопити місто Рубіжне Луганської області.