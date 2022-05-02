ЗСУ відкинули війська РФ на харківському напрямку на 40 км, — ЗМІ

За даними ЗМІ, українська армія відкинула ворожі війська до самого кордону із Бєлгородом.

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Військові ЗСУ контратакували російські війська поблизу Харкова, відкинувши їх на 40 км від міста. Про це повідомляє репортер Foreign Policy Джек Дейтч, посилаючись на джерела у Пентагоні.

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"Український контрнаступ проти Росії під Харковом відтіснив війська вторгнення майже на 25 миль (40 км) від другого за величиною міста України", — заявив високопоставлений представник Міністерства оборони США.

Він також додав, що війська РФ планували захопити Харків та утримувати його, щоб просунутися далі на Донбасі.

Нагадаємо, 23 квітня ЗСУ вибили ЗС РФ із селища Прудянка за 13 км від російського кордону.

Також СБУ опублікували перехоплення, у якому ЗС РФ говорять про те, що вони відмовляються наступати на Харківську область.