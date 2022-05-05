ЗСУ перейшли в наступ на Харківському та Ізюмському напрямках, — Залужний

За словами головнокомандувача ЗСУ, основні переміщення ЗС РФ спостерігають на Луганському напрямку. В районі Попасної Кремінної та Торського тривають запеклі бої.

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Сили оборони України перейшли в контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямах. А основні переміщення сил російських військ спостерігають на луганському напрямку. В районі Попасної, Кремінної та Торського тривають запеклі бої. Про це розповів головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у розмові з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

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Крім того, Валерій Залужний наголосив на відновленні Росією запуску крилатих ракет. За його словами, головною метою росіян є руйнування логістичних шляхів для постачання військової допомоги Україні від країн Заходу. Він додав, що за останні дві доби Росія випустила по території України 22 крилаті ракети.

"Головною метою цих дій є руйнування логістичних шляхів постачання військово-технічної допомоги Україні. Так, протягом доби 3 травня противник застосував 14 крилатих ракет, випущених зі стратегічних бомбардувальників ТУ-160 з Каспійського моря. Станом на північ за минулу добу зафіксовано 8 запусків крилатих ракет по нашій території", — написав він.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що надання Києву систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним.

Залужний також подякував партнерам України за надану допомогу. За його словами, зараз українські військові не лише інтенсивно навчаються користуватися та обслуговувати озброєння НАТО, а й діляться власним бойовим досвідом із партнерами.

Нагадаємо, 4 травня речник Пентагону Джон Кірбі розповів, що Росія не досягла бажаного поступу на Донбасі та півдні України. За його словами, наступ росіян відбувається повільно через проблеми з логістикою, сильний опір ЗСУ та сезон дощів на цих територіях. Крім того, він зазначив низький моральний дух росіян і погане командування.

Раніше, 2 травня, журналісти повідомляли про те, що ЗСУ вдалося відкинути російську армію на 40 кілометрів від Харкова. За даними ЗМІ, українські бійці відкинули росіян аж до кордону з Бєлгородською областю.