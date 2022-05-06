Залужному та чотирьом військовим вручили Хрест бойових заслуг: кого нагородив Зеленський (фото)

Головнокомандувач ЗСУ став першим у країні кавалером Хреста бойових заслуг. Героям України президент вручав ордени "Золота Зірка", один із захисників отримав його посмертно.

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Головнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ) Валерій Залужний став першим кавалером Хреста бойових заслуг в Україні. Цю нагороду йому вручив президент Володимир Зеленський, повідомив Офіс президента України.

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Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України та членам сімей захисників, удостоєних цього звання посмертно. Церемонія нагородження відбулася у Білому залі Героїв України у Маріїнському палаці у Києві.

"Цілком справедливо, що таку нагороду (Хрест бойових заслуг) встановлено саме зараз. Українці завжди цінували бойові нагороди. У нас велика героїчна спадщина, а отже, і традиції бойових нагород", — наголосив глава держави.

[ + – ] Залужний став першим кавалером Хреста бойових заслуг в Україні

Цю ж нагороду отримали заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк, командир 14-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Охріменко, заступник командира механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітан Владислав Калієвський та бойовий медик 72-ої окремої механізованої бригади бригади сержант Дар'я Мазуренко.

Президент повідомив про підписання указу про вручення спеціальної нагороди "За мужність та відвагу", яку отримали наступні бригади :

Першими "За мужність та відвагу" були нагороджені:

24-а окрема механізована бригада імені короля Данила;

28-а окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;

30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;

72-а окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;

92-а окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка;

93-а окрема механізована бригада "Холодний Яр";

128-а окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада.

Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" шістьом Героям України та сім'ї військового, який був удостоєний цього звання посмертно. Нагороду отримали майстер-сержант Сухопутних військ Павло Білоус та старший сержант Олександр Ключка. Військові наприкінці березня на Київщині знищили танки, БМД та БМП російських окупантів.

Крім них "Золоту Зірку" отримали :

молодший лейтенант Ігор Дикун — 23 березня, незважаючи на вогнепальне поранення, продовжив бій та особисто знищив десять піхотинців, одну БМД та одну БМП супротивника;

полковник Сухопутних військ Роман Мамавко — після поранення командира, прийняв керування бригадою та чудово керував підрозділами 2 місяці;

полковник Сухопутних військ Павло Федосенко — командир 92-ї окремої механізованої бригади, з початку російської агресії організував та успішно веде оборону Харкова;

підполковник Олександр Яковенко — під час бойових дій у Донецькій області підрозділи під його командуванням успішно знищували ЗС РФ та їхню техніку;

рідні заступника командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітана Андрія Норова. На початку війни Норов спланував та організував оборону Київської ГЕС. У березні завдяки його умілим діям військові завдали суттєвих поразок загарбникам у Київській області та зупинили просування.

[ + – ] Зеленський нагороджує рідних замкомандира мотопіхотного батальйону 72-й ОМбр капітана Норова

"У ніч на 12 березня для недопущення прориву окупантів було направлено посилений взвод мотопіхотного батальйону на чолі з Андрієм Норовим. Просування противника зупинили, але 13 березня, під час евакуації постраждалих, військових отримав поранення, несумісні з життям", — зазначили в ОП.

Нагадаємо, що сили оборони України перейшли у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках та витісняють ворога. Російські війська переміщуються переважно на Луганському напрямку.

Залужний раніше закликав українських блогерів з великою аудиторією не розкривати інформацію про логістику та постачання ЗСУ. Головком просив утриматися від громадських оцінок бойових дій.