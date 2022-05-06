Залужному та чотирьом військовим вручили Хрест бойових заслуг: кого нагородив Зеленський (фото)
Головнокомандувач ЗСУ став першим у країні кавалером Хреста бойових заслуг. Героям України президент вручав ордени "Золота Зірка", один із захисників отримав його посмертно.
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Головнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ) Валерій Залужний став першим кавалером Хреста бойових заслуг в Україні. Цю нагороду йому вручив президент Володимир Зеленський, повідомив Офіс президента України.
Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України та членам сімей захисників, удостоєних цього звання посмертно. Церемонія нагородження відбулася у Білому залі Героїв України у Маріїнському палаці у Києві.
"Цілком справедливо, що таку нагороду (Хрест бойових заслуг) встановлено саме зараз. Українці завжди цінували бойові нагороди. У нас велика героїчна спадщина, а отже, і традиції бойових нагород", — наголосив глава держави.
Цю ж нагороду отримали заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк, командир 14-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Охріменко, заступник командира механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітан Владислав Калієвський та бойовий медик 72-ої окремої механізованої бригади бригади сержант Дар'я Мазуренко.
Президент повідомив про підписання указу про вручення спеціальної нагороди "За мужність та відвагу", яку отримали наступні бригади :
Першими "За мужність та відвагу" були нагороджені:
- 24-а окрема механізована бригада імені короля Данила;
- 28-а окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;
- 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;
- 72-а окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;
- 92-а окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка;
- 93-а окрема механізована бригада "Холодний Яр";
- 128-а окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада.
Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" шістьом Героям України та сім'ї військового, який був удостоєний цього звання посмертно. Нагороду отримали майстер-сержант Сухопутних військ Павло Білоус та старший сержант Олександр Ключка. Військові наприкінці березня на Київщині знищили танки, БМД та БМП російських окупантів.
Крім них "Золоту Зірку" отримали :
- молодший лейтенант Ігор Дикун — 23 березня, незважаючи на вогнепальне поранення, продовжив бій та особисто знищив десять піхотинців, одну БМД та одну БМП супротивника;
- полковник Сухопутних військ Роман Мамавко — після поранення командира, прийняв керування бригадою та чудово керував підрозділами 2 місяці;
- полковник Сухопутних військ Павло Федосенко — командир 92-ї окремої механізованої бригади, з початку російської агресії організував та успішно веде оборону Харкова;
- підполковник Олександр Яковенко — під час бойових дій у Донецькій області підрозділи під його командуванням успішно знищували ЗС РФ та їхню техніку;
- рідні заступника командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітана Андрія Норова. На початку війни Норов спланував та організував оборону Київської ГЕС. У березні завдяки його умілим діям військові завдали суттєвих поразок загарбникам у Київській області та зупинили просування.
"У ніч на 12 березня для недопущення прориву окупантів було направлено посилений взвод мотопіхотного батальйону на чолі з Андрієм Норовим. Просування противника зупинили, але 13 березня, під час евакуації постраждалих, військових отримав поранення, несумісні з життям", — зазначили в ОП.
Нагадаємо, що сили оборони України перейшли у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках та витісняють ворога. Російські війська переміщуються переважно на Луганському напрямку.
Залужний раніше закликав українських блогерів з великою аудиторією не розкривати інформацію про логістику та постачання ЗСУ. Головком просив утриматися від громадських оцінок бойових дій.