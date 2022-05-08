"Будь-яке зло закінчується": Зеленський записав звернення до Дня пам'яті та примирення

Президент України, стоячи на тлі зруйнованого міста Бородянка, звернувся до українців та запевнив, що чорно-біла весна закінчиться та розпочнеться синьо-жовта мрія.

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8 травня в Україні День пам'яті та примирення. Цього дня ми згадуємо тих, хто загинув під час другої світової війни, захищаючи світ від нацизму. Президент України Володимир Зеленський нагадав, що будь-яке зло закінчується однаково – воно закінчується.

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"Чи може стати чорно-білою весна? Чи може стати вічним лютий? На жаль всі відповіді – так. Щороку 8 травня разом з усім цивілізованим світом ми вшановуємо пам'ять усіх, хто захищав планету від нацизму в роки Другої світової війни. Мільйони загиблих та мільйони причин сказати злу — ніколи знову. Але ми не могли навіть уявити, що наше покоління стане свідком знущання над цими словами, які, як виявилося, є істиною далеко не для всіх", — сказав Зеленський у своєму зверненні до українців.

"Цього року ми говоримо і чуємо "ніколи знову" по-іншому. Це звучить боляче і жорстоко. Без знаку оклику, а зі знаком питання. Ви говорите ніколи знову? Розкажіть про це Україні. 24 лютого о 4 годині ранку слово "ніколи "Стерли, розстріляли і розбомбили сотнями ракет. Ми почули вибухи і почули "знов", — сказав президент України.

Зеленський нагадав, що місто Бородянка, в якому записав звернення президент, це одна з жертв військових злочинів РФ. Тут під час Другої світової війни нацисти спалили понад 100 будинків та 50 людей відвезли до Німеччини, 250 жителів Бородянки загинули тоді на фронті.

"Вони боролися за життя, яке тут було до 24 лютого. Ззаду не військовий об'єкт, а звичайна дев'ятиповерхівка. Чи може вона становити загрозу для РФ? Ця держава засипала бомбами це місто і воно оніміло. Це місто не може сьогодні сказати" ніколи знову. Люди в цьому місті заснули, не знаючи, що вранці не всі прокинуться. Хтось не прокинувся ніколи, ніколи знову. Вони вбили слова ніколи знову, словами можемо повторити, — сказав Зеленський.

За словами президента, зло повернулося знову до України. В іншій формі, з іншими гаслами, але з тією ж метою. В Україні влаштували криваву реконструкцію нацизму. Зло знову відродилося – тут і зараз. Це розуміють усі народи та країни, які підтримують Україну.

Зеленський також у своїй промові провів паралелі із бомбардуваннями мирних міст Європи нацистами з тим, що роблять російські війська в Україні.

"Будь-яке українці, сьогодні в День пам'яті та примирення ми схиляємось перед тими, хто захищав рідну землю і світ від нацизму. Вони загинули заради того, щоб про всі жахіття війни ми знали з книг, а не на власному досвіді... Але ми переможемо і жодне зло не уникне відповідальності... Знову буде мир, нарешті – знову!.. Ми подолаємо зиму, яка почалася 24 лютого і триває 8 травня, але ця зима закінчиться і вона розтане від українського сонця. тимчасово окупованими містами і селами знову майорить наш прапор. Нарешті знову! Ніяких більше чорно білих снів, а тільки синьо-жовта мрія! Нарешті знову!", — сказав Зеленський.

Нагадуємо, що нещодавно Володимир Зеленський вручив українським військовим нагороди. Головнокомандувач ЗСУ став першим у країні кавалером Хреста бойових заслуг. Героям України президент вручав ордени "Золота Зірка".