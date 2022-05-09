Уже сейчас нужно обсуждать, какой будет Украина после войны, профессор KSE
Востребованные профессии будут зависеть от того, какой путь восстановления выберет Украина, считает Анна Вахитова.
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Украине уже сейчас нужно обсуждать, какой она будет после войны, чтобы воспользоваться окном возможностей. Такую точку зрения Фокусу высказала профессор Киевской школы экономики Анна Вахитова.
"Для того чтобы Украина была эффективной, нужно уже сейчас обсуждать, что будет после войны: что мы можем, что мы хотели бы, какие цели ставим. Нужно привлекать к этим дискуссиям современных специалистов. Например, после 1991 года было окно экономических возможностей – и ими воспользовались страны, у которых уже был план. В частности, Польша", — сказала Вахитова.
По ее словам, Украина будет нуждаться в специалистах, которые знают, в каких сферах страна может наладить более эффективное производство, предоставлять более качественные услуги.
"Будут очень важны специалисты с пониманием того, что является нашим преимуществом, как построить юридическую и законодательную базу".
Анна Вахитова подчеркнула: многое будет зависеть от того, какой путь возрождения выберет Украина: инерционный, когда восстанавливают то, что было, или Шумпетеровский метод созидания нового вместо разрушенного старого. Например, в зависимости от этого будут востребованы те или иные специалисты.
По ее мнению, профессионалы вернутся в Украину из-за границы, чтобы выстроить обновленную страну собственными руками.
"Не каждый день есть возможность построить то, чем потом можно будет гордиться, о чем можно будет сказать своим внукам: "Этот мост я построил!" Это важный фактор", — считает профессор.
Подробнее о послевоенном рынке труда читайте в статье Фокуса "Строить и лечить. ТОП-5 профессии, которые будут востребованы после войны".