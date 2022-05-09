Уже сейчас нужно обсуждать, какой будет Украина после войны, профессор KSE

Востребованные профессии будут зависеть от того, какой путь восстановления выберет Украина, считает Анна Вахитова.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украине уже сейчас нужно обсуждать, какой она будет после войны, чтобы воспользоваться окном возможностей. Такую точку зрения Фокусу высказала профессор Киевской школы экономики Анна Вахитова.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Для того чтобы Украина была эффективной, нужно уже сейчас обсуждать, что будет после войны: что мы можем, что мы хотели бы, какие цели ставим. Нужно привлекать к этим дискуссиям современных специалистов. Например, после 1991 года было окно экономических возможностей – и ими воспользовались страны, у которых уже был план. В частности, Польша", — сказала Вахитова.

По ее словам, Украина будет нуждаться в специалистах, которые знают, в каких сферах страна может наладить более эффективное производство, предоставлять более качественные услуги.

"Будут очень важны специалисты с пониманием того, что является нашим преимуществом, как построить юридическую и законодательную базу".

Анна Вахитова подчеркнула: многое будет зависеть от того, какой путь возрождения выберет Украина: инерционный, когда восстанавливают то, что было, или Шумпетеровский метод созидания нового вместо разрушенного старого. Например, в зависимости от этого будут востребованы те или иные специалисты.

По ее мнению, профессионалы вернутся в Украину из-за границы, чтобы выстроить обновленную страну собственными руками.

"Не каждый день есть возможность построить то, чем потом можно будет гордиться, о чем можно будет сказать своим внукам: "Этот мост я построил!" Это важный фактор", — считает профессор.

Подробнее о послевоенном рынке труда читайте в статье Фокуса "Строить и лечить. ТОП-5 профессии, которые будут востребованы после войны".