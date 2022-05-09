Вже зараз слід обговорювати, якою буде Україна після війни, професорка KSE

Затребувані професії залежатимуть від того, який шлях відновлення обере Україна, вважає Ганна Вахітова.

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Україні вже зараз потрібно обговорювати, якою вона буде після війни, щоб скористатися вікном можливостей. Таку думку Фокусу висловила професорка Київської школи економіки Ганна Вахітова.

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"Для того, щоб Україна була ефективною, потрібно вже зараз обговорювати, що буде після війни: що ми можемо, що ми хотіли б, які цілі ставимо. Потрібно залучати до цих дискусій сучасних фахівців. Наприклад, після 1991 року було вікно економічних можливостей — і ними скористалися країни, які вже мали план. Зокрема, Польща", — сказала Вахітова.

За її словами, Україна потребуватиме фахівців, які знають, у яких сферах країна може налагодити ефективніше виробництво, надавати якісніші послуги.

"Будуть дуже важливими фахівці з розумінням того, що є нашою перевагою, як побудувати юридичну та законодавчу базу".

Ганна Вахітова наголосила: багато залежатиме від того, який шлях відродження обере Україна: інерційний, коли відновлюють те, що було, або Шумпетерівський метод творення нового замість зруйнованого старого. Наприклад, залежно від цього будуть потрібними ті чи інші спеціалісти.

На її думку, професіонали повернуться в Україну з-за кордону, аби побудувати оновлену країну власноруч.

"Не щодня є можливість збудувати те, чим потім можна буде пишатися, про що можна буде сказати своїм онукам: "Цей міст я збудував!" Це важливий фактор", — вважає професорка.

Докладніше про післявоєнний ринок праці читайте у статті Фокусу "Будувати та лікувати. ТОП-5 професій, які будуть затребувані після війни".