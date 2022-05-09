Вже зараз слід обговорювати, якою буде Україна після війни, професорка KSE
Затребувані професії залежатимуть від того, який шлях відновлення обере Україна, вважає Ганна Вахітова.
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Україні вже зараз потрібно обговорювати, якою вона буде після війни, щоб скористатися вікном можливостей. Таку думку Фокусу висловила професорка Київської школи економіки Ганна Вахітова.
"Для того, щоб Україна була ефективною, потрібно вже зараз обговорювати, що буде після війни: що ми можемо, що ми хотіли б, які цілі ставимо. Потрібно залучати до цих дискусій сучасних фахівців. Наприклад, після 1991 року було вікно економічних можливостей — і ними скористалися країни, які вже мали план. Зокрема, Польща", — сказала Вахітова.
За її словами, Україна потребуватиме фахівців, які знають, у яких сферах країна може налагодити ефективніше виробництво, надавати якісніші послуги.
"Будуть дуже важливими фахівці з розумінням того, що є нашою перевагою, як побудувати юридичну та законодавчу базу".
Ганна Вахітова наголосила: багато залежатиме від того, який шлях відродження обере Україна: інерційний, коли відновлюють те, що було, або Шумпетерівський метод творення нового замість зруйнованого старого. Наприклад, залежно від цього будуть потрібними ті чи інші спеціалісти.
На її думку, професіонали повернуться в Україну з-за кордону, аби побудувати оновлену країну власноруч.
"Не щодня є можливість збудувати те, чим потім можна буде пишатися, про що можна буде сказати своїм онукам: "Цей міст я збудував!" Це важливий фактор", — вважає професорка.
Докладніше про післявоєнний ринок праці читайте у статті Фокусу "Будувати та лікувати. ТОП-5 професій, які будуть затребувані після війни".