В Киеве появилось бюро американоской газеты The Washington Post

Согласно информации с сайта медиа-ресурса, возглавлять украинское отделение будут Изабель Хуршудян и Макс Берак.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Киеве появится отделение всемирно известного американского издания The Washington Post. Об этом сообщается на сайте медиа-ресурса.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Мотивацией для открытия украинского бюро в США назвали желание объективно освещать российско-украинскую войну, которая, по словам руководителей издания, приобретает затяжной характер.

"Многие месяцы газета "Пост" посвящала значительные ресурсы для освещения нарастающей напряженности на российской границе Украины и, в конечном счете, дальнейшего российского вторжения. Когда война вступит в затяжную фазу, бюро позволит нам вести интенсивное информирование непосредственно с мест событий и гарантировать, что мы будем продолжать обеспечивать отличную и авторитетную журналистику, на которую рассчитывают читатели по всему миру", — сказал редактор иностранных дел Дуглас Джель.

Украинское бюро Washington Post возглавит Изабель Хуршудян, а главным корреспондентом назначен Макс Берак.

Ранее Хуршудян была корреспонденткой московского бюро, а с января 2022 года активно участвует в информировании американского общества о событиях, которые происходят в Украине. В свою очередь, Макс Берак ранее возглавлял бюро издания в Найроби, а в Украине он работает уже два месяца.

Команда украинского бюро будет укомплектована украинским репортером Дэвидом Штерном, а также приезжающими на ротации корреспондентами, фотографами и видеожурналистами.

Ранее Фокус рассказывал, что США предоставила Украине "кибер" ленд-лиз. Американские госорганы начали помогать украинцам еще до вторжения РФ, предоставляя оборудование, программное обеспечение и информацию для защиты важных систем.