Оружие против российских хакеров: США предоставили Украине "кибер" ленд-лиз

Американские госорганы начали помогать украинцам еще до вторжения РФ, предоставляя оборудование, ПО и информацию для защиты важных систем.

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CША поддерживает работу интернет-сетей и усиливают киберзащиту в Украине во время российского вторжения. Государственный департамент рассказал о принятых мерах на официальном сайте 10 мая.

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Власти США утверждают, что еще до полномасштабного наступления РФ помогли украинским партнерам обезопасить связь. В частности, ФБР сотрудничало с правоохранительными органами, информировали украинцев о кибероперациях российских спецслужб, предоставляли информацию о киберугрозах или хакерской активности, помогали бороться с дезинформацией, отражали атаки на государственные органы и вооруженные силы, делились опытом и методами реагирования на угрозы.

С декабря 2021 года по февраль 2022 года эксперты Киберкомандования США (U.S. Cyber Command) проводили вместе с украинскими коллегами специальные операции для повышения устойчивости критически важных сетей перед киберугрозами. Специалисты обеих стран бок о бок отслеживали хакерскую активность в Сети и находили системные уязвимости, американцы также предоставили удаленную аналитическую и консультационную поддержку по критически важными сетями за пределами Украины.

Госорганы США также помогли Украине закупить оборудование и программное обеспечение для защиты интернет-сети, например, Агентство по международному развитию (USAID) предоставило более 6750 устройств экстренной связи, включая спутниковые телефоны и терминалы данных, правительственным органам и операторам, обеспечивающим работу критической инфраструктуры, в первую очередь энергетики и телекоммуникаций. Ведомство также финансирует специалистов, которые помогают Украине выявлять вредоносные программы и восстанавливать системы после взлома.

Министерство энергетики США и другие партнеры работают над интеграцией украинской электросети в Европейскую сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E), в том числе обеспечивают требования кибербезопасности и повышают устойчивость энергетики перед киберугрозами. Полная интеграция ENTSO-E является ключом к защите финансовой, энергетической и национальной безопасности Украины. Перед вторжением РФ Министерство энергетики США сделало все вохможное, чтобы усилить кибербезопасность украинских коммунальных предприятий.

Министерство финансов сотрудничало с Национальным банком Украины через Институт программной инженерии (SEI) для поддержки Группы реагирования на инциденты компьютерной безопасности (CSIRT) для улучшения обмена информацией о кибербезопасности в секторе финансовых услуг Украины. Накануне российского вторжения Минфин США предложил НБУ помощь, чтобы улучшить киберустойчивость финансового сектора Украины.

Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) поделилось с Украиной и другими партнерами технической информацией о киберугрозах, связанных с вторжением России в Украину. 26 февраля американское ведомство выпустила предупреждение с деталями и рекомендациями по смягчению последствий для организаций, на которых нацелено вражеское ПО.

"Усилия правительства США, тесно скоординированные с частным сектором и международными партнерами, поддерживают украинских профессионалов в области телекоммуникаций, которые продолжают защищать украинские сети и восстанавливать инфраструктуру, часто подвергая свою жизнь прямому риску. Соединенные Штаты осуждают действия, которые блокируют или ухудшают доступ к Интернету в Украине, перекрывают важные каналы для обмена и получения информации, в том числе о войне", — отмечается в пресс-релизе Госдепа.

Ранее ЕС и США обвинили Россию в кибератаке на спутниковые сети Украины, которая состоялась 24 февраля. Страны Запада пришли к выводу, что одновременно с началом вторжения хакеры атаковали систему Viasat с целью навредить критически важной украинской инфраструктуре, а в результате пострадали и некоторые страны Европы.

Сообщали также, что 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Фокус разбирался, как это поможет победить РФ в войне и чем придется расплачиваться.