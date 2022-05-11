Зброя проти російських хакерів: США надали Україні "кібер" ленд-ліз

Американські держоргани почали допомагати українцям ще до вторгнення РФ, надаючи обладнання, програмне забезпечення та інформацію для захисту важливих систем.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

США підтримують роботу інтернет-мереж і посилюють кіберзахист в Україні під час російського вторгнення. Державний департамент розповів про вжиті заходи на офіційному сайті 10 травня.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Влада США стверджує, що ще до повномасштабного наступу РФ допомогла українським партнерам убезпечити зв'язок. Зокрема, ФБР співпрацювало з правоохоронними органами, інформували українців про кібероперації російських спецслужб, надавали інформацію про кіберзагрози чи хакерську активність, допомагали боротися з дезінформацією, відбивали атаки на державні органи та збройні сили, ділилися досвідом і методами реагування на загрози.

Із грудня 2021 по лютий 2022 експерти Кіберкомандування США (US Cyber Command) проводили разом із українськими колегами спеціальні операції для підвищення стійкості критично важливих мереж перед кіберзагрозами. Фахівці обох країн стежили за хакерською активністю в мережі та знаходили системні вразливості, американці також надали віддалену аналітичну та консультаційну підтримку щодо критично важливих мереж за межами України.

Держоргани США також допомогли Україні закупити обладнання та програмне забезпечення для захисту інтернет-мережі, наприклад, Агентство з міжнародного розвитку (USAID) надало більше 6750 пристроїв екстреного зв'язку, включаючи супутникові телефони та термінали даних, урядовим органам і операторам, що забезпечують роботу критичної інфраструктури, насамперед енергетики та телекомунікацій. Відомство також фінансує фахівців, які допомагають Україні виявляти шкідливі програми та відновлювати системи після злому.

Міністерство енергетики США й інші партнери працюють над інтеграцією української електромережі в Європейську мережу операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E), у тому числі забезпечують вимоги кібербезпеки та підвищують стійкість енергетики перед кіберзагрозами. Повна інтеграція ENTSO-E є ключем до захисту фінансової, енергетичної та національної безпеки України. Перед вторгненням РФ Міністерство енергетики США зробило все можливе, щоб посилити кібербезпеку українських комунальних підприємств.

Міністерство фінансів співпрацювало з Національним банком України через Інститут програмної інженерії (SEI) для підтримки Групи реагування на інциденти комп'ютерної безпеки (CSIRT) для покращення обміну інформацією про кібербезпеку в секторі фінансових послуг України. Напередодні російського вторгнення Мінфін США запропонував НБУ допомогу, аби покращити кіберстійкість фінансового сектору України.

Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA) поділилося з Україною й іншими партнерами технічною інформацією про кіберзагрози, пов'язані зі вторгненням Росії в Україну. 26 лютого американське відомство випустило попередження з деталями та рекомендаціями щодо пом'якшення наслідків для організацій, на які націлене вороже ПЗ.

"Зусилля уряду США, тісно скоординовані з приватним сектором і міжнародними партнерами, підтримують українських професіоналів у галузі телекомунікацій, які продовжують захищати українські мережі та відновлювати інфраструктуру, часто наражаючи своє життя на прямий ризик. Сполучені Штати засуджують дії, які блокують або погіршують доступ до інтернету Україні перекривають важливі канали для обміну й отримання інформації, зокрема про війну", — наголошується в пресрелізі Держдепу.

Раніше ЄС і США звинуватили Росію в кібератаці на супутникові мережі України, яка відбулася 24 лютого. Країни Заходу дійшли висновку, що одночасно з початком вторгнення хакери атакували систему Viasat із метою нашкодити критично важливій українській інфраструктурі, а в результаті постраждали деякі країни Європи.

Повідомляли також, що 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз і захист демократії в Україні. Фокус розбирався, як це допоможе перемогти РФ у війні та чим доведеться розплачуватися.