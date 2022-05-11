У Києві з'явилося бюро американської газети The Washington Post

Згідно з інформацією з сайту медіаресурсу, очолюватимуть українське відділення Ізабель Хуршудян та Макс Берак.

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У Києві з’явиться відділення всесвітньо відомого американського видання The Washington Post. Про це повідомляє сайт медіаресурсу.

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Мотивацією для відкриття українського бюро в США назвали бажання об'єктивно висвітлювати російсько-українську війну, яка, за словами керівників видання, набуває затяжного характеру.

"Багато місяців газета "Пост" присвячувала значні ресурси для висвітлення напруженості на російському кордоні України та, зрештою, подальшого російського вторгнення. Коли війна вступить у затяжну фазу, бюро дозволить нам вести інтенсивне інформування безпосередньо з місць подій та гарантувати, що ми продовжуватимемо забезпечувати відмінну та авторитетну журналістику, на яку розраховують читачі у всьому світі", — сказав редактор закордонних справ Дуглас Джель.

Українське бюро Washington Post очолить Ізабель Хуршудян, а головним кореспондентом призначено Макса Берака.

Раніше Хуршудян була кореспонденткою московського бюро, а з січня 2022 року бере активну участь в інформуванні американського суспільства про події, що відбуваються в Україні. Зі свого боку Макс Берак раніше очолював бюро видання в Найробі, а в Україні він працює вже два місяці.

Команда українського бюро буде укомплектована українським репортером Девідом Штерном, а також кореспондентами, фотографами та відеожурналістами, які приїжджають на ротації.

Раніше Фокус розповідав, що США надала Україні "кібер" ленд-ліз. Американські держоргани почали допомагати українцям ще до вторгнення РФ, надаючи обладнання, програмне забезпечення та інформацію для захисту важливих систем.