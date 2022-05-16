В работе "ПриватБанка" произошел сбой: что известно

Пользователи жалуются, что не могут войти в приложение и на сайт банка. А в пресс-службе уверяют, что сервис заработает в ближайшее время.

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Клиенты "ПриватБанка" сообщают о сбое в работе приложения. Войти в личный кабинет через веб-версию также не представляется возможным. Пользователи большей частью говорят о том, что при попытке залогиниться появляется уведомление об "ошибке выполнения операции". Об этом сообщается в комментариях на странице финучреждения в Facebook.

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Официального заявления от пресс-службы пока не поступало, поэтому причины технического сбоя неизвестны.

[ + – ] Ответ "ПриватБанка".

"Наблюдается нестабильная работа сервиса, — написали представители сервиса в ответ на комментарии клиентов. — Подождите немного, скоро все заработает. Приносим извинения за неудобства".

Ранее Фокус разбирался в том, в какие банки украинцы вкладывают деньги во время войны и из каких выводят. Финансовый аналитик CASE Украина Евгений Дубогрыз отметил, что наибольший отток средств наблюдался из "Альфа-Банка".