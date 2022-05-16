У роботі "ПриватБанку" стався збій: що відомо

Користувачі скаржаться, що не можуть увійти додаток і на сайт банку. А у пресслужбі запевняють, що сервіс запрацює найближчим часом.

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Клієнти "ПриватБанку" повідомляють про збій у роботі програми. Увійти в особистий кабінет через вебверсію також неможливо. Користувачі здебільшого говорять про те, що при спробі залогінитися з'являється повідомлення про помилку виконання операції. Про це повідомляється у коментарях на сторінці фінустанови у Facebook.

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Офіційної заяви від пресслужби поки що не надходило, тож причини технічного збою невідомі.

[ + – ] Відповідь "ПриватБанку".

"Спостерігається нестабільна робота сервісу, — написали представники сервісу у відповідь на коментарі клієнтів. — Зачекайте трохи, скоро все запрацює. Пробачимо за незручності".

Раніше Фокус розбирався в тому, в які банки українці вкладають гроші під час війни і з яких виводять. Фінансовий аналітик CASE Україна Євгеній Дубогриз зазначив, що найбільший відтік коштів спостерігався з "Альфа-Банку".