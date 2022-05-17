В Харькове запретили продавать крепкий алкоголь до конца войны

Запрет не касается слабоалкогольных напитков, продажа которых в магазинах разрешена с 9:00 до 15:00.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подписал приказ, запрещающий продажу крепких алкогольных напитков с 17 мая до конца действия военного положения в Украине. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале Харьковской ОГА.

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"Несмотря на снижение интенсивности обстрелов Харькова и отступление оккупантов, боевые действия на территории области продолжаются и расслабляться не стоит. Все граждане должны быть осознанными и ответственными", — написал Синегубов в своем Telegram.

Запрет не касается продажи слабоалкогольных напитков. На торговых точках алкоголь с низким содержанием спирта можно приобрести с 9:00 до 15:00, а в заведениях питания продажа разрешена до 21:00.

Синегубов также сообщил, что продажа алкоголя категорически запрещена военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, правоохранителям и всем лицам, имеющим внешние признаки принадлежности к силовым структурам.

"Праздновать будем после победы", — добавил Синегубов.

Ранее сообщалось, что по мнению главы Киевской школы экономики Тимофея Милованова запрет на продажу алкогольных напитков бьет по экономике Украины. По его словам, в условия военного положения необходимо помнить о сильном тыле, а это значит поддерживать экономику страны.

В Финляндии производители алкогольных напитков выпустили пиво Otan, получившее название в честь вступления страны в НАТО. Производители пояснили, что название пива выглядит как анаграмма к слову НАТО, и в то же время в переводе с финского Otan означает как "Возьму пива".