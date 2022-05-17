У Харкові заборонили продавати міцний алкоголь до кінця війни

Заборона не стосується слабоалкогольних напоїв, продаж яких у магазинах дозволено з 9:00 до 15:00.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підписав наказ, який забороняє продаж міцних алкогольних напоїв з 17 травня до кінця дії воєнного стану в Україні. Відповідне розпорядження опубліковано на порталі Харківської ОДА.

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"Попри зниження інтенсивності обстрілів Харкова та відступ окупантів, бойові дії на території області тривають і розслаблятися не варто. Всі громадяни мають бути усвідомленими та відповідальними", — написав Синєгубов у своєму Telegram.

Заборона не стосується продажу слабоалкогольних напоїв. На торгових точках алкоголь з низьким вмістом спирту можна придбати з 9:00 до 15:00, а в закладах харчування продаж дозволено до 21:00.

Синєгубов також повідомив, що продаж алкоголю категорично заборонено військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, правоохоронцям та всім особам, які мають зовнішні ознаки приналежності до силових структур.

"Святкуватимемо після перемоги", — додав Синєгубов.

Раніше повідомляли, що на думку голови Київської школи економіки Тимофія Милованова, заборона на продаж алкогольних напоїв б'є по економіці України. За його словами, в умовах воєнного стану необхідно пам'ятати про сильний тил, а це означає підтримувати економіку країни.

У Фінляндії виробники алкогольних напоїв випустили пиво Otan, яке отримало назву на честь вступу країни до НАТО. Виробники пояснили, що назва пива виглядає як анаграма до слова НАТО, і водночас у перекладі з фінського Otan означає "Візьму пива".