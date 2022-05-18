UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

В Кропивницком депутат от ОПЗЖ под наркотиками подрался с полицией, — ГБР (фото)

131
Депутат горсовета от ОПЗЖ., Кропивницкий, ОПЗЖ
Фото: ГБР | Депутат горсовета от ОПЗЖ.

По информации правоохранителей, при досмотре у народного избранника нашли оружие, патроны и наркотики. Также известно, что его пдозревают в сотрудничестве с РФ.

В Кропивницком депутат от ОПЗЖ, предположительно, в состоянии опьянения, подрался с силовиками, пытавшимися провести проверку возможных связей народного избранника с РФ. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"В условиях российской агрессии со стороны РФ сотрудники ГБР вместе с другими ведомствами предпринимают системные меры для выявления и пресечения деятельности, угрожающей госбезопасности страны", — говорится в сообщении.

В Кировоградской области представители ГБР во время оперативных мероприятий пытались проверить депутата из Кропивницкого городского совета, который состоит в запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Чиновник, чье имя не называется, попытался физически противодействовать сотрудникам полиции. По утверждениям сотрудников ведомства, пытаясь не быть задержанным, он сказался больным и попросил направить его в больницу. У депутата обнаружилось незарегистрированное оружие, патроны и наркотические вещества. Пресс-служба ГБР утверждает, что силовики отметили у задержанного признаки наркотического опьянения.

Депутат из Кропивницкого, силовики., опзж
Депутат из Кропивницкого подрался с силовиками.
Фото: ГБР
Депутат из Кропивницкого, силовики., опзж
Депутат из Кропивницкого подрался с силовиками.
Депутат из Кропивницкого, силовики., опзж
Депутат из Кропивницкого подрался с силовиками.
Депутат из Кропивницкого, силовики., опзж
Депутат из Кропивницкого, силовики., опзж
Депутат из Кропивницкого, силовики., опзж

Начато уголовное производство по статье УК о незаконном хранении оружия и боевых патронов. Если вина будет доказана, депутат может быть приговорен к максимальному наказанию до семи лет тюрьмы.

Также продолжается проверка возможной причастности к коллаборационной деятельности.

Ранее Фокус сообщал, что народный депутат от запрещенной в Украине ОПЗЖ Нестор Шуфрич выехал в Венгрию к малолетним детям, но пообещал вернуться к следующему заседанию Верховной Рады.