У Кропивницькому депутат від ОПЗЖ під наркотиками побився з поліцією, — ДБР (фото)

За інформацією правоохоронців, під час огляду в народного обранця знайшли зброю, патрони та наркотики. Також відомо, що його підозрюють у співпраці з РФ.

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У Кропивницькому депутат від ОПЗЖ, імовірно, у стані сп'яніння побився з силовиками, які намагалися провести перевірку можливих зв'язків народного обранця з РФ. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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"В умовах російської агресії з боку РФ співробітники ДБР разом із іншими відомствами вживають системних заходів для виявлення та припинення діяльності, що загрожує держбезпеці країни", — йдеться в повідомленні.

У Кіровоградській області представники ДБР під час оперативних заходів намагалися перевірити депутата з Кропивницької міської ради, яка перебуває в забороненій в Україні партії "Опозиційна платформа — За життя".

Чиновник, ім'я якого не називається, спробував фізично протидіяти співробітникам поліції. За твердженнями співробітників відомства, намагаючись не бути затриманим, він сказав, що хворий, і попросив направити його в лікарню. У депутата виявилася незареєстрована зброя, патрони та наркотичні речовини. Пресслужба ДБР стверджує, що силовики відзначили в затриманого ознаки наркотичного сп'яніння.

[ + – ] Депутат із Кропивницького побився із силовиками. Фото: ДБР [ + – ] Депутат із Кропивницького побився із силовиками. [ + – ] Депутат із Кропивницького побився із силовиками.

Розпочато кримінальне провадження за статтею КК про незаконне зберігання зброї та бойових патронів. Якщо вина буде доведена, депутата може бути засуджено до максимального покарання до семи років в'язниці.

Також триває перевірка можливої причетності до колабораційної діяльності.

Раніше Фокус повідомляв, що народний депутат від забороненої в Україні ОПЗЖ Нестор Шуфрич виїхав до Угорщини до малолітніх дітей, але пообіцяв повернутись до наступного засідання Верховної Ради.