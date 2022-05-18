Украине предлагал поступиться суверенитетом в угоду Путину не только Макрон, — Подоляк (видео)

По словам советника главы ОП, любая уступка России будет означать Минск-3 и отложенную войну, поскольку последуют новые территориальные претензии.

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Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что некоторые политики из ЕС предлагали украинскому руководству пойти на уступки по части государственного суверенитета, чтобы Владимир Путин мог "сохранить лицо". Об этом сообщает НВ.

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"В целом эти заявления не только Макрона, но и еще некоторых людей из европейского политического сообщества немного странные <…> Украинское общество не поддержит таких требований ни в одном виде. Во-вторых, любая уступка РФ будет означать Минск-3, а следовательно отложенную войну", — объяснил Подоляк, по словам которого представители ЕС должны отдавать себе в этом отчет, делая подобные заявления.

По словам Подоляка, любая уступка РФ приведет к тому, что кремлевское руководство будет требовать большего. Последует новые территориальные претензии.

Европейский истеблишмент, допускает Подоляк, хотят вернуться к привычным правилами ведения бизнеса с РФ. Однако, по прогнозам советника главы ОП, этого не будет из-за задокументированных масштабных военных преступлений со стороны российской армии.

Подоляк заявил, что в приоритете должны быть не предполагаемые уступки России, а приоритеты Украины.

Ранее Фокус сообщал, что Шарль Мишель высказался в поддержку предложения президента Франции о создании альтернативы ЕС. По мнению главы французского государства, новый союз европейских стран будет призван выстроить надежную систему безопасности.