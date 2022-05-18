Шарль Мишель поддержал инициативу Макрона о создании альтернативы ЕС, — СМИ

Французский лидер считает, что новый союз европейских государств поможет выстроить надежную систему безопасности. При чем журналисты утверждают, что до вторжения РФ в Украину инициатива была далека от реальности.

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Глава Еврокомисии Шарль Мишель поддержал инициативу Эммануэля Макрона о создании Европейской Конфедерации, сообщает издание The Telegraph.

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Президент Франции возродил план Франсуа Миттерана в конце холодной войны как Европейскую Конфедерацию.

"Давайте будем честны, ЕС не может быть единственным средством структурирования европейского континента", — сказал он на этой неделе депутатам Европарламента.

Макрон предлагает союз демократических и либеральных государств, которые хотят торговать и сотрудничать на дружественных условиях, не принимая полный пакет ЕС, с его все более могущественной исполнительной властью в Брюсселе и с верховным судом в Люксембурге, приобретающим гегемонистскую юрисдикцию.

Макрон видит одной из ключевых стран в новом образовании Великобританию, которая покинула Евросоюз. До военной агрессии России в Украине вопрос создания альтернативы Евросоюзу был далек от реальности, однако теперь лидеры европейских стран могут объединиться в новой конфигурации ради безопасности.

Таким образом, Макрон хочет уйти от ответственности за ускоренную евроинтеграцию Украины, и в то же время, предложить стране альтернативный вариант.

Отмечается, что Чарльз Грант из Центра европейских реформ говорит, что план получил поддержку президента ЕС Шарля Мишеля и секретариата Совета, но не чиновников Еврокомиссии, ярых противников всего, что отходит от единого центра управления.

Ранее Фокус рассказывал, что Эммануэль Макрон обсудил ситуацию в Украине с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Лидер КНР выразил приверженность государственному суверенитету Украины и выразил стране полную поддержку в борьбе с Россией.

Также Эмманюэль Макрон исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз. Французский лидер предложил создать "параллельное сообщество" для стран, разделяющих европейские ценности. И включить в него Украину.