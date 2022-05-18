Шарль Мішель підтримав ініціативу Макрона щодо створення альтернативи ЄС, — ЗМІ

Французький лідер вважає, що новий союз європейських держав допоможе збудувати надійну систему безпеки. При чому журналісти стверджують, що до вторгнення РФ в Україну ініціатива була далекою від реальності.

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Глава Єврокомісії Шарль Мішель підтримав ініціативу Емманюеля Макрона щодо створення Європейської Конфедерації, повідомляє видання The Telegraph.

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Президент Франції відродив план Франсуа Міттерана наприкінці холодної війни як Європейську Конфедерацію.

"Будьмо чесними, ЄС не може бути єдиним засобом структурування європейського континенту", — сказав він цього тижня депутатам Європарламенту.

Макрон пропонує союз демократичних і ліберальних держав, які хочуть торгувати та співпрацювати на дружніх умовах, не приймаючи повний пакет ЄС, з його все могутнішою виконавчою владою в Брюсселі та з верховним судом у Люксембурзі, що набуває гегемоністської юрисдикції.

Макрон бачить однією з ключових країн у новому утворення Велику Британію, яка залишила Євросоюз. До військової агресії Росії в Україні питання створення альтернативи Євросоюзу було далеким від реальності, проте тепер лідери європейських країн можуть об'єднатися в новій конфігурації заради безпеки.

Так Макрон хоче уникнути відповідальності за прискорену євроінтеграцію України та водночас запропонувати країні альтернативний варіант.

Зазначається, що Чарльз Грант із Центру європейських реформ каже, що план отримав підтримку президента ЄС Шарля Мішеля та секретаріату Ради, але не чиновників Єврокомісії, затятих супротивників усього, що відходить від єдиного центру управління.

Раніше Фокус розповідав, що Емманюель Макрон обговорив ситуацію в Україні з президентом Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Лідер КНР висловив прихильність до державного суверенітету України та висловив країні повну підтримку в боротьбі з Росією.

Також Емманюель Макрон виключив швидкий вступ України в Євросоюз. Французький лідер запропонував створити "паралельне співтовариство" для країн, що поділяють європейські цінності, та включити в нього Україну.