Україні пропонував поступитися суверенітетом для Путіна не тільки Макрон, — Подоляк (відео)

За словами радника голови ОП, будь-яка поступка Росії означатиме Мінськ-3 та відкладену війну, оскільки будуть нові територіальні претензії.

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Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що деякі політики з ЄС пропонували українському керівництву піти на поступки щодо державного суверенітету, щоб Володимир Путін міг "зберегти обличчя". Про це повідомляє НВ.

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"Загалом ці заяви не лише Макрона, а й іще деяких людей із європейської політичної спільноти трохи дивні <…> Українське суспільство не підтримає таких вимог в жодному вигляді. По-друге, будь-яка поступка РФ означатиме Мінськ-3, а відтак відкладену війну", — пояснив Подоляк, за словами якого представники ЄС повинні це усвідомлювати, роблячи подібні заяви.

За словами Подоляка, будь-яка поступка РФ призведе до того, що кремлівське керівництво вимагатиме більшого. Будуть нові територіальні претензії.

Європейський істеблішмент, припускає Подоляк, хоче повернутись до звичних правил ведення бізнесу з РФ. Проте, за прогнозами радника голови ОП, цього не буде через задокументовані масштабні воєнні злочини з боку російської армії.

Подоляк заявив, що в пріоритеті мають бути не передбачувані поступки Росії, а пріоритети України.

Раніше Фокус повідомляв, що Шарль Мішель висловився за підтримку пропозиції президента Франції про створення альтернативи ЄС. На думку глави французької держави, новий союз європейських країн буде покликаний побудувати надійну систему безпеки.