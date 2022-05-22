"Я тут Царь": пиарщица и депутат облсовета попали в ДТП и устроили скандал в Ровно (видео)

Депутат Ровенского облсовета с бутылкой в руках уверял, что никто его вины не докажет, потому что он "выигрывает все суды".

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В Ровно 21 мая в 22 вечера вблизи кафе Gusto на проспекте Мира произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser, за рулем которого находилась пиарщица-журналистка Ольга Ферар и Honda Accord, которой управляла прокурор Ровенской окружной прокуратуры Ольга Лихач. На опубликованном видео происшествия, Ферар вместе со своим спутником депутатом Ровенского облсовета Александром Данильчуком начали словесную перепалку с прокурором, во время которой депутат сказал, что он в этом городе "Царь" и выигрывает все суды.

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Как сообщает местное издание "Рівне вечірнє", по предварительным данным водитель Toyota во время движения вперед повредила два металлических столбика. После этого она сдала назад и въехала в Хонду, которая находилась в неподвижном состоянии. Оба автомобиля получили механические повреждения. По словам потерпевшей Лихач, у ее авто повреждены задний бампер и левая задняя фара.

Разобраться в ситуации вышел депутат Данильчук с открытой бутылкой алкоголя в руках. За ним вышла его спутница и с явным признаком алкогольного опьянения начала агрессивно вести разговор с Лихач. Данильчук между прочим сказал, что никто не сможет выяснить кто куда выезжал, поэтому никто не докажит его вину, тем более что он всегда все суды выигрывает.

"Кому вы докажете? Мы выезжали и вы выезжали, вы никому не докажете. А я в этой области "царь". Я пять раз был председателем этой области, знаешь. Я выиграю все суды, чтобы вы знали", — цитирует издание слова депутата, отметив, что Данильчука так называют в городе, потому что при разных властях он был в политической верхушке.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульной полиции составили на водителя Toyota админпротоколы за совершение ДТП и за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Издание пишет, что полицейские также вынесли постановление по ч.1 ст. 126 КУоАП (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов).

Во время общения с Ольгой Ферар патрульные увидели, что у нее есть признаки алкогольного опьянения. Предложили ей пройти осмотр на состояние алкогольного опьянения на месте происшествия и в медучреждении. От всех предложений она отказалась.

Также стало известно, что по состоянию на утро 22 мая автомобиль Данильчука, стоит на штрафплощадке Но будет ли он изъят на нужды ВСУ, согласно закону о военном положении, будет решать в военной администрации.

Позже Ферар опубликовала сообщение в Facebook где призналась в своей вине и выразила готовность понести наказание.

"Я готова понести полное наказание и несу его уже. Прошу недофантазировать тех, фактов, которых не было. Прошу понять, что я ошиблась. Мы все ошибаемся. Я ошиблась более чем сильно. Не добивайте, потому что я не выдержу", — написала она.

Что касается комментария депутата, то он рассказал свою версию происшедшего. По его словам, авто в котором он находился с Ферар стояло на месте, и за рулем машины не было никого. Депутат утверждает, что "получилась какая-то ерунда", потому что они сидели в машине и ждали прихода водителя.

На вопрос, что он собирается предпринимать на счет автомобиля, Данильчук ответил, что он совсем не при чем, поскольку авто принадлежит его фирме, а не ему лично. Он добавил, что полицейский протокол сфабрикован, потому что другая сторона конфликта – прокурор, поэтому полиция слушала только ее.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области 3 мая на трассе "Киев – Чоп" произошло масштабное ДТП — столкнулись автобус, легковой автомобиль и бензовоз. В результате погибли 16 человек, еще 6 получили травмы различной тяжести.