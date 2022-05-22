"Я тут Цар": піарниця і депутат облради потрапили в ДТП і влаштували скандал у Рівному (відео)

Депутат Рівненської облради з пляшкою в руках запевняв, що ніхто його провини не доведе, бо він "виграє всі суди".

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У Рівному 21 травня о 22-й вечора поблизу кафе Gusto на проспекті Миру сталася ДТП за участю автомобіля Toyota Land Cruiser, за кермом якого знаходилася піарниця-журналістка Ольга Ферар і Honda Accord, якою керувала прокурорка Рівненської окружної прокуратури Ольга Лихач. На опублікованому відео події, Ферар разом зі своїм супутником депутатом Рівненської облради Олександром Данильчуком розпочали словесну суперечку з прокуроркою, під час якої депутат сказав, що він у цьому місті "Цар" і виграє всі суди.

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Як повідомляє місцеве видання "Рівне вечірнє", за попередніми даними, водій Toyota під час руху вперед пошкодила два металеві стовпчики. Після цього вона здала назад і в'їхала в Хонду, яка була в нерухомому стані. Обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень. За словами потерпілої Лихач, її авто пошкоджено задній бампер і ліву задню фару.

Розібратися у ситуації вийшов депутат Данильчук із відкритою пляшкою алкоголю в руках. За ним вийшла його супутниця і з очевидною ознакою алкогольного сп'яніння почала агресивно вести розмову з Лихачем. Данильчук між іншим сказав, що ніхто не зможе з'ясувати, хто куди виїжджав, тому ніхто не доведе його провину, тим більше, що він завжди всі суди виграє.

"Кому ви доведете? Ми виїжджали і ви виїжджали, ви нікому не доведете. А я в цій області "цар". Я п'ять разів був головою цієї області, знаєш. Я виграю всі суди, щоб ви знали", — цитує видання слова депутата, зазначивши, що Данильчука так називають у місті, бо за різних влад він був у політичній верхівці.

Співробітники патрульної поліції, які прибули на місце події, склали на водія Toyota адмінпротоколи за скоєння ДТП і за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Видання пише, що поліцейські також винесли ухвалу за ч.1 ст. 126 КУпАП (Управління транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів).

Під час спілкування з Ольгою Ферар патрульні побачили, що вона має ознаки алкогольного сп'яніння. Запропонували їй пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці події й у медзакладі. Від усіх пропозицій вона відмовилась.

Також стало відомо, що станом на ранок 22 травня автомобіль Данильчука, стоїть на штрафмайданчику.

Пізніше Ферар опублікувала повідомлення в Facebook, де зізналася у своїй провині і висловила готовність понести покарання.

"Я готова понести повне покарання і несу його вже. Прошу не дофантазувати тих фактів, яких не було. Прошу зрозуміти, що я помилилася. Ми всі помиляємося. Я помилилася більш ніж сильно. Не добивайте, тому що я не витримаю", — написала вона.

Щодо коментаря депутата, то він розповів свою версію події. За його словами, авто в якому він знаходився з Ферар стояло на місці, і за кермом машини не було нікого. Депутат стверджує, що "вийшла якась нісенітниця", бо вони сиділи в машині та чекали на прихід водія.

На запитання, що він збирається робити щодо автомобіля, Данильчук відповів, що він зовсім ні до чого, оскільки авто належить його фірмі, а не йому особисто. Він додав, що поліцейський протокол сфабриковано, бо інша сторона конфлікту — прокурорка, тому поліція слухала лише її.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині 3 травня на трасі "Київ — Чоп" сталася масштабна ДТП — зіткнулися автобус, легковий автомобіль та бензовоз. Унаслідок загинули 16 людей, ще 6 отримали травми різної тяжкості.