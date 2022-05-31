В Украине запретят курение электронных сигарет в общественных местах: что известно

За нарушение правил предусмотренны штрафы от 1 000 до 15 000 тысячи гривен. Также будут наказывать за продажу электронных сигарет несовершеннолетним.

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С 11 июля вступает в силу закон №4358 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об охране здоровья населения от вредного влияния табака", который запрещает курение электронных сигарет в общественных местах. В частности это касается таких приборов как iqos, glo и других табачных изделий, они приравнялись к обычным сигаретам.

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Центр демократии и верховенства права навел инфографику о том, какие штрафы за нарушения будут действовать и где скоро нельзя будет курить.

Курение электронных сигарет будет запрещено:

в кафе, барах, ресторанах;

на летних площадках;

в такси;

на вокзалах и аэропортах;

на остановках общественного транспорта;

в лифтах;

в подземных переходах;

в местах общего пользования жилых домов и детских площадках;

в больницах и школах;

в театрах и на концертных площадках;

в офисах, отелях и общежитиях.

Кроме того, за нарушение правил продаж будут штрафовать:

за продажу iqos, glo и других электронных сигарет несовершеннолетним грозит наказание в виде штрафа в 1020 грн, а за повторное нарушение — 10 200 грн;

за курение электронных сигарет в общественных местах — 1000 грн и 10 000 грн — за повторное нарушение;

собственников за курение в их заведениях на 3000 грн и на 15 000 грн за повторный случай.

Напомним, 16 декабря Верховная Рада проголосовала за этот закон. В частности, он также запрещает продавать некоторые виды сигарет, а именно: самокрутки и табак для них, сигареты с капсулами, табачные изделия с витаминами или добавками, которые меняют цвет. Кроме того под запретом окажутся те сигареты, в которых содержится никотина более чем 1 мг, смолы – 10 мг, монооксида углерода – 10 мг.