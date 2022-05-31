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В Україні заборонять куріння електронних цигарок у громадських місцях: що відомо

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Iqos, заборона куріння електронних сигарет у громадських місцях
Із 11 липня куріння електронних цигарок у громадських місцях буде заборонено

За порушення правил передбачено штрафи від 1 000 до 15 000 тисяч гривень. Також каратимуть за продаж електронних цигарок неповнолітнім.

Із 11 липня набуває чинності закон №4358 "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну", який забороняє куріння електронних сигарет у громадських місцях. Зокрема це стосується таких приладів як iqos, glo й інших тютюнових виробів, які прирівнялися до звичайних сигарет.

Центр демократії та верховенства права навів інфографіку про те, які штрафи за порушення діятимуть і де скоро не можна буде курити.

Куріння електронних сигарет буде заборонено:

  • у кафе, барах, ресторанах;
  • на літніх майданчиках;
  • в таксі;
  • на вокзалах і в аеропортах;
  • на зупинках громадського транспорту;
  • у ліфтах;
  • у підземних переходах;
  • у місцях загального користування житлових будинків і дитячих майданчиках;
  • у лікарнях і школах;
  • у театрах і на концертних майданчиках;
  • в офісах, готелях і гуртожитках.
Заборона куріння електронних сигарет у громадських місцях

Крім того, за порушення правил продажу штрафуватимуть:

  • за продаж iqos, glo й інших електронних сигарет неповнолітнім загрожує покарання у вигляді штрафу 1020 грн, а за повторне порушення — 10 200 грн;
  • за куріння електронних сигарет у громадських місцях — 1000 грн і 10 000 грн — за повторне порушення;
  • власників за куріння в їхніх закладах — на 3000 грн і на 15 000 грн за повторний випадок.

Нагадаємо, 16 грудня Верховна Рада проголосувала за цей закон. Зокрема, він також забороняє продавати деякі види сигарет, а саме: самокрутки та тютюн для них, сигарети з капсулами, тютюнові вироби з вітамінами або добавками, які змінюють колір. Крім того, під забороною опиняться ті сигарети, у яких міститься нікотину більш ніж 1 мг, смоли — 10 мг, монооксиду вуглецю — 10 мг.