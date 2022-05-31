В Україні заборонять куріння електронних цигарок у громадських місцях: що відомо

За порушення правил передбачено штрафи від 1 000 до 15 000 тисяч гривень. Також каратимуть за продаж електронних цигарок неповнолітнім.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Із 11 липня набуває чинності закон №4358 "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну", який забороняє куріння електронних сигарет у громадських місцях. Зокрема це стосується таких приладів як iqos, glo й інших тютюнових виробів, які прирівнялися до звичайних сигарет.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Центр демократії та верховенства права навів інфографіку про те, які штрафи за порушення діятимуть і де скоро не можна буде курити.

Куріння електронних сигарет буде заборонено:

у кафе, барах, ресторанах;

на літніх майданчиках;

в таксі;

на вокзалах і в аеропортах;

на зупинках громадського транспорту;

у ліфтах;

у підземних переходах;

у місцях загального користування житлових будинків і дитячих майданчиках;

у лікарнях і школах;

у театрах і на концертних майданчиках;

в офісах, готелях і гуртожитках.

Крім того, за порушення правил продажу штрафуватимуть:

за продаж iqos, glo й інших електронних сигарет неповнолітнім загрожує покарання у вигляді штрафу 1020 грн, а за повторне порушення — 10 200 грн;

за куріння електронних сигарет у громадських місцях — 1000 грн і 10 000 грн — за повторне порушення;

власників за куріння в їхніх закладах — на 3000 грн і на 15 000 грн за повторний випадок.

Нагадаємо, 16 грудня Верховна Рада проголосувала за цей закон. Зокрема, він також забороняє продавати деякі види сигарет, а саме: самокрутки та тютюн для них, сигарети з капсулами, тютюнові вироби з вітамінами або добавками, які змінюють колір. Крім того, під забороною опиняться ті сигарети, у яких міститься нікотину більш ніж 1 мг, смоли — 10 мг, монооксиду вуглецю — 10 мг.