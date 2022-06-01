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Выводили деньги в РФ: в Киеве прошли обыски в главном офисе известной ресторанной сети (фото)

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обыск ресторан, тарантино фемили, нацполиция
Фото: Соцсети | Ресторан

По данным Нацполиции и прокуратуры, владельцы сети ресторанов сохранили контроль над бизнесом в стране-агрессоре и выводили деньги в РФ и на Кипр.

В Киеве расследуют преступную деятельность владельцев известной сети ресторанов по легализации и выводу средств в Россию. В главном офисе компании уже прошли обыски. Об этом сообщают в Нацполиции.

Правоохранители не называют сеть ресторанов, но по данным "Украинской правды" речь идет о сети Tarantino family, в которую входят такие заведения, как "Мураками", "Руккола", "Хачапури и вино" и другие.

В Киевской городской прокуратуре сообщают, что "в ходе досудебного расследования установлено, что, несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, граждане Украины — владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору".

обыск ресторан, тарантино фемили, нацполиция
обыск ресторан, тарантино фемили, нацполиция
обыск ресторан, тарантино фемили, нацполиция
обыск ресторан, тарантино фемили, нацполиция
обыск ресторан, тарантино фемили, нацполиция
обыск ресторан, тарантино фемили, нацполиция

Следствием установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем, выводя их на территорию РФ, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России.

Правоохранители провели санкционированный обыск в главном офисе группы компаний, который расположен в Киеве. Была обнаружена и изъята документация с данными о функционировании бизнеса на территории России, компьютерная техника, один миллион гривен наличными и 15 тысяч евро.

Кроме того, установлено, что участники преступной группы причастны к незаконному завладению земельными участками и предприятиями, а также контролируют определенную часть строительного бизнеса на территории Киева.

Досудебное расследование осуществляется следователями СВ Подольского УП ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождении ДСР Нацполиции Украины. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и счета компаний.

Напомним, в конце апреля обыски прошли у домработницы известного украинского олигарха Виктора Медведчука. Во время обыска у женщины изъяли 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро. Генпрокурор Ирина Венедиктова иронично отметила, что, возможно, средства получены законным путем. "Вы скажете, что рано бить в колокола – а вдруг наследство, кто-то одолжил, накопила, продала что-то, это ж жизнь. Да, она такая: корыстная, удачливая, продуманная, современная домработница Медведчука", — заявляла генпрокурор.