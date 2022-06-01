Выводили деньги в РФ: в Киеве прошли обыски в главном офисе известной ресторанной сети (фото)

По данным Нацполиции и прокуратуры, владельцы сети ресторанов сохранили контроль над бизнесом в стране-агрессоре и выводили деньги в РФ и на Кипр.

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В Киеве расследуют преступную деятельность владельцев известной сети ресторанов по легализации и выводу средств в Россию. В главном офисе компании уже прошли обыски. Об этом сообщают в Нацполиции.

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Правоохранители не называют сеть ресторанов, но по данным "Украинской правды" речь идет о сети Tarantino family, в которую входят такие заведения, как "Мураками", "Руккола", "Хачапури и вино" и другие.

В Киевской городской прокуратуре сообщают, что "в ходе досудебного расследования установлено, что, несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, граждане Украины — владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору".

Следствием установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем, выводя их на территорию РФ, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России.

Правоохранители провели санкционированный обыск в главном офисе группы компаний, который расположен в Киеве. Была обнаружена и изъята документация с данными о функционировании бизнеса на территории России, компьютерная техника, один миллион гривен наличными и 15 тысяч евро.

Кроме того, установлено, что участники преступной группы причастны к незаконному завладению земельными участками и предприятиями, а также контролируют определенную часть строительного бизнеса на территории Киева.

Досудебное расследование осуществляется следователями СВ Подольского УП ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождении ДСР Нацполиции Украины. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и счета компаний.

Напомним, в конце апреля обыски прошли у домработницы известного украинского олигарха Виктора Медведчука. Во время обыска у женщины изъяли 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро. Генпрокурор Ирина Венедиктова иронично отметила, что, возможно, средства получены законным путем. "Вы скажете, что рано бить в колокола – а вдруг наследство, кто-то одолжил, накопила, продала что-то, это ж жизнь. Да, она такая: корыстная, удачливая, продуманная, современная домработница Медведчука", — заявляла генпрокурор.