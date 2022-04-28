"А вдруг наследство": прокуратура нашла у домработницы Медведчука полмиллиона долларов

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, в ходе обысков у женщины изъяли $467 тыс. и €87 тыс. Если вина домработницы будет доказана, ей грозит до десяти лет заключения.

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В ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) в доме у домработницы арестованного нардепа Виктора Медведчука прошел обыск, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Во время обыска у женщины изъяли $467 тыс. и €87 тыс. Максимальное наказание по указанной генпрокурором статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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"Вы скажете, что рано бить в колокола – а вдруг наследство, кто-то одолжил, накопила, продала что-то, это ж жизнь, — иронизирует Венедиктова. — Да, она такая: корыстная, удачливая, продуманная, современная домработница Медведчука".

Ранее Фокус выяснял, что будет с имуществом и бизнесом Виктора Медведчука. Обвиняемый в государственной измене нардеп больше не может распоряжаться зарегистрированными на него и его жену недвижимостью и бизнесом – все это арестовано.

Также Фокус сообщал, что 27 апреля в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о лишении мандата народного депутата четырех представителей "Оппозиционной платформы — За жизнь" — Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича и Александра Качного за антиукраинскую деятельность, ведение которой является нарушением присяги нардепа.

Напомним, после начала полномасштабной войны РФ против Украины Медведчук, подозреваемый в государственной измене, сбежал из-под домашнего ареста. Однако вскоре политика задержала Служба безопасности Украины. Его соратник по ОПЗЖ Тарас Козак, который также проходит по производству о государственной измене, не возвращался в Украину с прошлого года. Что касается Рабиновича, то он также не находится на территории страны — последняя информация, поступавшая о его местонахождении, свидетельствовала о том, что нардеп из ОПЗЖ находится в Израиле.