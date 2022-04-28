"А раптом спадщина": прокуратура знайшла в домробітниці Медведчука пів мільйона доларів

За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, під час обшуків у жінки вилучили $467 тис. і €87 тис. Якщо вина домробітниці буде доведена, їй загрожує до десяти років ув'язнення.

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У ході розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України) вдома в домробітниці заарештованого нардепа Віктора Медведчука пройшов обшук, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Під час обшуку в жінки вилучили $467 тис. і €87 тис. Максимальне покарання за зазначеною генпрокуроркою статтею передбачає до десяти років позбавлення волі.

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"Ви скажете, що рано бити в дзвони, — а раптом спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось, це ж життя, — іронізує Венедиктова. — Так, вона така: корислива, везуча, продумана, сучасна домробітниця Медведчука" .

Раніше Фокус з'ясовував, що буде з майном і бізнесом Віктора Медведчука. Обвинувачений у державній зраді нардеп більше не може розпоряджатися зареєстрованими на нього та його дружину нерухомістю та бізнесом — усе це заарештовано.

Також Фокус повідомляв, що 27 квітня у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про позбавлення мандату народного депутата чотирьох представників "Опозиційної платформи — За життя" — Віктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабіновича й Олександра Качного за антиукраїнську діяльність, ведення якої є порушенням присяги нардепа.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни РФ проти України Медведчук, підозрюваний у державній зраді, втік з-під домашнього арешту. Проте невдовзі політика затримала Служба безпеки України. Його соратник із ОПЗЖ Тарас Козак, який також проходить у провадженні про державну зраду, не повертався в Україну з минулого року. Щодо Рабіновича, то він також не перебуває на території країни — остання інформація, що надходила про його місцезнаходження, свідчила про те, що нардеп із ОПЗЖ був в Ізраїлі.