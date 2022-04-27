Рада може позбавити мандата Медведчука, Козака, Рабіновича та Качного: проєкт ухвали

Документ, який пропонує припинити повноваження нардепів за антиукраїнську діяльність, був ініційований представниками "Слуги народу" та "Голосу".

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У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про позбавлення мандату народного депутата чотирьох представників "Опозиційної платформи — За життя" — Віктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабіновича й Олександра Качного за антиукраїнську діяльність, ведення якої є порушенням присяги нардепа. Про це свідчить інформація, розміщена на сайті українського парламенту в середу, 27 квітня.

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У пояснювальній записці йдеться, що вищезгадані нардепи "протягом усієї політичної кар'єри не приховували своєї проросійської позиції", і їхні дії були спрямовані проти суверенітету та незалежності України, що є "грубим порушенням присяги народного депутата України". Також автори ініціативи вказують, що наразі Медведчуку та Козаку повідомлено про підозру в скоєнні державної зради.

"Метою цього проєкту є необхідність відновлення законності та справедливості щодо забезпечення неухильного дотримання присяги всіма чинними народними депутатами України й очищення лав народних обранців від державних зрадників", — ідеться в документі.

Ініціаторами проєкту ухвали стали нардепи Олег Дунда, Віталій Безгін, Ганна Бондар, Михайло Лаба, Юрій Камельчук, Ігор Кривошеєв, Андрій Клочко (фракція "Слуга народу"), Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин ("Голос") і Віктор Балога.

[ + – ] Проєкт постанови

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни РФ проти України Медведчук, підозрюваний у державній зраді, втік з-під домашнього арешту. Політика було затримано Службою безпеки України раніше цього місяця. Його соратник із ОПЗЖ Тарас Козак, який також проходить у провадженні про державну зраду, не повертався в Україну з минулого року. Щодо Рабіновича, то він також не перебуває на території країни — остання інформація, яка надходила про його місцезнаходження, свідчила про те, що нардеп із ОПЗЖ був в Ізраїлі.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський 20 березня повідомив про заборону діяльності 11 партій щодо рішення Ради нацбезпеки та оборони України за зв'язки з країною-агресором. Окрім ОПЗЖ, до цього списку потрапили "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок" та інші.

21 квітня стало відомо, що у Верховній Раді члени забороненої фракції ОПЗЖ сформували нову депутатську групу "Платформа за життя та мир", яку очолив нардеп Юрій Бойко. Примітно, що в новій групі є Качний, якого нардепи хочуть позбавити мандата, згідно із зареєстрованим у Верховній Раді проєктом постанови.