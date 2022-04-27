Рада может лишить мандата Медведчука, Козака, Рабиновича и Качного: проект постановления

Документ, который предлагает прекратить полномочия нардепов за антиукраинскую деятельность, был инициирован представителями "Слуги народа" и "Голоса".

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В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о лишении мандата народного депутата четырех представителей "Оппозиционной платформы — За жизнь" — Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича и Александра Качного за антиукраинскую деятельность, ведение которой является нарушением присяги нардепа. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте украинского парламента в среду, 27 апреля.

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В пояснительной записке говорится, что вышеуказанные нардепа "на протяжении всей политической карьеры не скрывали своей пророссийской позиции" и их действия были направлены против суверенитета и независимости Украины, что является "грубым нарушением присяги народного депутата Украины". Также авторы инициативы указывают, что на сегодняшний день Медведчуку и Козаку сообщено о подозрении в совершении государственной измены.

"Целью данного проекта является необходимость восстановления законности и справедливости в части обеспечения неукоснительного соблюдения присяги всеми действующими народными депутатами Украины и очищения рядов народных избранников от государственных изменников", — говорится в документе.

Инициаторами проекта постановления стали нардепы Олег Дунда, Виталий Безгин, Анна Бондарь, Михаил Лаба, Юрий Камельчук, Игорь Кривошеев, Андрей Клочко (фракция "Слуга народа"), Юлия Клименко, Ярослав Юрчишин ("Голос") и Виктор Балога.

[ + – ] Проект постановления

Напомним, после начала полномасштабной войны РФ против Украины Медведчук, подозреваемый в государственной измене, сбежал из-под домашнего ареста. Политик был задержан Службой безопасности Украины ранее в этом месяце. Его соратник по ОПЗЖ Тарас Козак, который также проходит по производству о государственной измене, не возвращался в Украину с прошлого года. Что касается Рабиновича, то он также не находится на территории страны — последняя информация, поступавшая о его местонахождении, свидетельствовала о том, что нардеп из ОПЗЖ находится в Израиле.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский 20 марта сообщил о запрете деятельности 11 партий по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины за связи со страной-агрессором. Кроме ОПЗЖ, в этот список попали "Партия Шария", "Наши" и "Оппозиционный блок" и другие.

21 апреля стало известно, что в Верховной Раде члены запрещенной фракции ОПЗЖ сформировали новую депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир", которую возглавил нардеп Юрий Бойко. Примечательно, что в новой группе состоит Качный, которого нардепы хотят лишить мандата, согласно зарегистрированному в Верховной Раде проекту постановления.