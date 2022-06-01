Виводили гроші в РФ: у Києві пройшли обшуки у головному офісі відомої ресторанної мережі (фото)

За даними Нацполіції та прокуратури, власники мережі ресторанів зберегли контроль над бізнесом у країні-агресорі та виводили гроші в РФ та на Кіпр.

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У Києві розслідують злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів із легалізації та виведення коштів у Росію. У головному офісі компанії вже відбулися обшуки. Про це повідомляють у Нацполіції.

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Правоохоронці не називають мережу ресторанів, але за даними "Української правди" йдеться про мережу Tarantino family, до якої входять такі заклади, як "Муракамі", "Руккола", "Хачапурі та вино" й інші.

У Київській міській прокуратурі повідомляють, що "в процесі досудового розслідування встановлено, що, незважаючи на введення санкцій і початок повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України, громадяни України — власники мережі ресторанів, кількість яких налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані у Москві зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресора шляхом перейменування московської частини бізнесу і передавши її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору".

Слідством встановлено, що учасники схеми займалися легалізацією коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом, виводячи їх на територію РФ, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом у Росії.

Правоохоронці провели санкціонований обшук у головному офісі групи компаній, що розташований у Києві. Було виявлено та вилучено документацію з даними про функціонування бізнесу на території Росії, комп'ютерну техніку, один мільйон гривень готівкою і 15 тисяч євро.

Крім того, встановлено, що учасники злочинної групи причетні до незаконного заволодіння земельними ділянками та підприємствами, а також контролюють певну частину будівельного бізнесу на території Києва.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві під час оперативного супроводу ДСР Нацполіції України. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти та рахунки компаній.

Нагадаємо, наприкінці квітня обшуки пройшли у хатньої робітниці відомого українського олігарха Віктора Медведчука. Під час обшуку в жінки вилучили 467 тисяч доларів і 87 тисяч євро. Генпрокурорка Ірина Венедіктова іронічно наголосила, що, можливо, кошти отримані законним шляхом. "Ви скажете, що рано бити в дзвони — а раптом спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось, це ж життя. Так, вона така: корислива, везуча, продумана, сучасна домробітниця Медведчука", — заявляла генпрокурорка.