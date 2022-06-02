"Пытали и хотели расстрелять": ветеран АТО Майман рассказал свою версию задержания, — СМИ

По словам ветерана АТО, его задержали не сотрудники СБУ, а российские диверсанты, которые хотели передать его боевикам Рамзана Кадырова.

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Задержанный в Днепропетровской области ветеран АТО Михаил Майман, которого выкрали с заправки ОККО, рассказал свою версию происшедшего с ним. По его словам, его задержали не сотрудники СБУ, а вражеская ДРГ, которая проникла в область и похитила на заправке. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

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Майман рассказал, что диверсанты лишь притворились сотрудниками СБУ, чтобы потом вывезти на неподконтрольную территорию и передать чеченским боевикам.

"ДРГ выскочила из автобусов и автомобилей с криками "Служба безопасности, ложитесь на землю!", достали удостоверения, что они якобы из СБУ и похитили меня", — заявил Майман.

Он утверждает, что похитители заставили его на камеру принести извинения Рамзану Кадырову. Но ветеран отказался, после чего диверсанты начали угрожать ему, что передадут кадыровцам, а потом начали пытать. Однако никакой информации Майман им не предоставил.

"Они сразу начали бить меня прикладом, закинули в машину и по дороге начали избивать еще сильнее. Потом они заехали в лес и там начали меня пытать…Они тушили об мои руки сигареты, на расстрел водили. Я им сказал: "Можете меня убить, но я не буду записывать никакое видео". Поэтому они начали меня душить", — рассказал ветеран.

На вопрос как ему удалось вырваться на свободу Майман сказал, что спас его пес по кличке Алтай, который в момент похищения сидел на заднем сидении его автомобиля. Ветеран попросил похитителей, чтобы они оставили пса вместе с ним.

"Когда меня "вырубили" в лесу, мой пес Алтай меня грел, из-за этого я не замерз", — сказал Майман.

Потом ветеран начал играть со своим псом в машине — собаке удалось перекусить стяжки на руках, после чего Майман выпрыгнул из машины.

"Я снял скотч с глаз и выпрыгнул из машины на блокпосту. А там меня уже спасали наши парни", — утверждает Майман.

[ + – ] Ориентировка Нацполиции. Источник "Страна" [ + – ] Ориентировка Нацполиции. Источник "Страна"

По его словам, часть диверсантов, которые его выкрали уже задержали, а еще части пока удается скрываться, однако больше никаких подробностей Майман не рассказал.

Напомним, вчера 1 июня по поводу своего похищения Михаил Майман сказал, что его выкрали сотрудники СБУ, а после 5 раз водили на расстрел, требовали переписать бизнес, признаться в продаже оружия и заставляли извиниться перед Кадыровым.