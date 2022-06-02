"Катували і хотіли розстріляти": ветеран АТО Майман розповів свою версію затримання, — ЗМІ

За словами ветерана АТО, його затримали не співробітники СБУ, а російські диверсанти, які хотіли передати його бойовикам Рамзану Кадирову.

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Затриманий на Дніпровщині ветеран АТО Михайло Майман, якого викрали із заправки ОККО, розповів свою версію того, що сталося з ним. За його словами, його затримали не співробітники СБУ, а ворожа ДРГ, яка проникла в область та викрала його на заправці. Про це повідомляє Telegram-канал "Політика Країни".

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Майман розповів, що диверсанти лише прикинулися співробітниками СБУ, щоб потім вивезти на непідконтрольну територію та передати чеченським бойовикам.

"ДРГ вискочила з автобусів та автомобілів з криками "Служба безпеки, лягайте на землю!", дістали посвідчення, що вони нібито з СБУ і викрали мене", — заявив Майман.

Він стверджує, що викрадачі змусили його на камеру вибачитися перед Рамзаном Кадировим. Але ветеран відмовився, після чого диверсанти почали погрожувати, що передадуть кадировцям, а потім почали катувати. Проте жодної інформації Майман їм не надав.

"Вони відразу почали бити мене прикладом, закинули в машину і по дорозі почали бити ще сильніше. Потім вони заїхали в ліс і там почали мене катувати... Вони гасили об мої руки цигарки, на розстріл водили. Я їм сказав: "Можете мене вбити, але я не записуватиму жодне відео". Тому вони почали мене душити", — розповів ветеран.

На питання, як йому вдалося вирватися на волю, Майман сказав, що врятував його пес на прізвисько Алтай, який у момент викрадення сидів на задньому сидінні його автомобіля. Ветеран попросив викрадачів, щоб вони залишили пса разом із ним.

"Коли мене "вирубали" в лісі, мій пес Алтай мене грів, через це я не замерз", — сказав Майман.

Потім ветеран почав гратися зі своїм псом у машині — собаці вдалося перекусити стяжки на руках, після чого Майман вистрибнув із машини.

"Я зняв скотч з очей і вистрибнув з машини на блокпосту. А там мене вже рятували наші хлопці", — стверджує Майман.

[ + – ] Орієнтування Нацполіції. Джерело "Країна" [ + – ] Орієнтування Нацполіції. Джерело "Країна"

За його словами, частину диверсантів, які його викрали, вже затримали, а ще частині поки вдається ховатися, проте більше жодних подробиць Майман не розповів.

Нагадаємо, вчора, 1 червня, з приводу свого викрадення Михайло Майман сказав, що його викрали співробітники СБУ, а після 5 разів водили на розстріл, вимагали переписати бізнес, зізнатися у продажу зброї та змушували вибачитись перед Кадировим.