Экс-телохранитель "гипнотизировал" Медведчука, чтобы получить мандат, — Bihus.Info

По данным журналистов, проводились и ритуалы с фотографиями других политиков, в частности, президентом Владимиром Зеленским и Юрием Бойко.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Народный депутат Виктор Черный, будучи телохранителем Виктора Медведчука, устраивал сеансы гипноза с "сознанием" экс-нардепа, а также оплачивал ритуалы "улучшения ауры" других политиков из ОПЗЖ перед выборами. Об этом сообщает Bihus.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Виктор Черный руководил охранным предприятием "Шторм", которое предоставляло услуги Медведчуку и его родственникам. Впоследствии Медведчук согласился предоставить ему место в списке партии ОПЗЖ.

На обнаруженных в компьютере Черного видеозаписях т.н. гипнологи вводят человека в гипнотический сон и перемещают внутрь сознания Медведчука. В дальнейшем следует предполагаемая беседа гипнолога с сознанием экс-руководителя ОПЗЖ при посредничестве другого человека. На одной из таких записей гипнолог просит улучшить "астральную энергию" Медведчука.

Сообщается, что проводились и ритуалы с фотографиями других политиков, в частности, президентом Владимиром Зеленским и Юрием Бойко.

Порабощение "неправильных людей" "сильной страной"

Более того, так называемые "слиперы" из ноутбука Черного обсуждали между собой планы по порабощению "неправильных людей" "сильной страной". По некоторым видеозаписям становится понятно, что эти гипнологи и "слиперы" — из России. Упоминаются выражения: "здесь в Питере" "сюда в РФ", а также "их Верховная Рада".

По данным журналистов, семья Черного владеет недвижимостью в Киеве и столичных пригородах.

Сообщается, что метаданные файлов подлинные и не редактировались. Более того, среди этих данных присутствовали и видеозаписи слежки за сторонниками националистических организаций, в частности за лидером организации "С14" Евгением Карасем.

Ранее Фокус сообщал, что прокуратура завершила расследование дела Медведчука о госизмене. Обвинительный акт был направлен в суд, он связан с незаконной добычей нефти и газа и подрывной деятельности в отношении украинского государства.