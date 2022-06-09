Ексохоронець "гіпнотизував" Медведчука, щоб отримати мандат, — Bihus.Info

За даними журналістів, проводили ритуали з фотографіями й інших політиків, зокрема президентом Володимиром Зеленським та Юрієм Бойком.

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Народний депутат Віктор Чорний, будучи охоронцем Віктора Медведчука, влаштовував сеанси гіпнозу зі "свідомістю" екснардепа, а також оплачував ритуали "покращення аури" інших політиків з ОПЗЖ перед виборами. Про це повідомляє Bihus.

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Віктор Чорний керував охоронним підприємством "Шторм", яке надавало послуги Медведчуку та його родичам. Згодом Медведчук погодився надати йому місце у списку партії "ОПЗЖ".

На виявлених у комп'ютері Чорного відеозаписах так звані гіпнологи вводять людину в гіпнотичний сон і переміщують усередину свідомості Медведчука. Надалі слідує ймовірна бесіда гіпнолога зі свідомістю екскерівника "ОПЗЖ" за посередництва іншої людини. На одному з таких записів гіпнолог просить покращити "астральну енергію" Медведчука.

Повідомляється, що проводились ритуали з фотографіями й інших політиків, зокрема президентом Володимиром Зеленським та Юрієм Бойком.

Поневолення "неправильних людей" "сильною країною"

Щобільше, так звані "сліпери" з ноутбука Чорного обговорювали між собою плани поневолення "неправильних людей" "сильною країною". За деякими відеозаписами стає зрозуміло, що ці гіпнологи та "сліпери" — із Росії. Згадуються вирази: "тут у Пітері" "сюди у РФ", а також "їхня Верховна Рада".

За даними журналістів, родина Чорного володіє нерухомістю в Києві та столичних передмістях.

Повідомляється, що метадані файлів справжні та не редагувалися. Щобільше, серед цих даних були й відеозаписи стеження за прихильниками націоналістичних організацій, зокрема за лідером організації "С14" Євгеном Карасем.

Раніше Фокус повідомляв, що прокуратура завершила розслідування справи Медведчука про держзраду. Обвинувальний акт направлений до суду, він пов'язаний із незаконним видобуванням нафти та газу та підривної діяльності щодо української держави.