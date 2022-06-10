Между Киевом и Прагой начинают курсировать ежедневные поезда

Поезда будут следовать из Праги через Перемышль, Львов, Тернополь, Хмельницкий и Винницу.

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Чешский перевозчик RegioJet объявил о возобновлении с 12 июня регулярных рейсов в Украину.

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"Поезд будет курсировать ежедневно в обоих направлениях из Праги через Перемышль во Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винницу и Киев", — сообщили в компании. Время в пути — 25 часов 25 минут. Из Киева поезда будут отправляться в 8:30, из Праги — в 20:18.

Рейс будет с пересадкой: сначала пассажиры на ночном поезде доедут из Праги в польский Перемышль, там пересядут на поезд "Укрзалиныци".

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На сайте перевозчика указано, что билет из Киева в Прагу стоит 826 грн, из Львова — 287 грн. В стоимость билета входят легкий завтрак, теплый ужин и постельное белье. Также пассажиры чешских поездов могут рассчитывать на бесплатные кофе, воду, прессу и Wi-Fi.

Напомним, из-за российского вторжения на Центральном железнодорожном вокзале Киева усилили меры безопасности, установив систему тщательного досмотра пассажиров и багажа. В связи с этим пассажиров просят заблаговременно приезжать на вокзал, чтобы успеть пройти контроль.

Как сообщалось, в условиях войны и дефицита топлива "Укрзализныця" расширила сервис по перевозке автомобилей с помощью железной дороги. Теперь вагоны-автомобилевозы будут курсировать между Киевом и Ужгородом, а стоимость услуги оценивается в 1400 гривен за одну тонну веса.