"Укрзализныця" запустила новый маршрут для перевозки легковых авто

Путешествовать в Закарпатье поездом теперь можно со своим автомобилем. Во время дефицита топлива такая услуга стала выгодной.

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"Укрзализныця" расширила перечень маршрутов, по которым осуществляется перевозка легковых машин. Теперь вагоны-автомобилевозы будут курсировать между Киевом и Ужгородом. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

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Перевозка авто теперь осуществляется поездами №29 Киев-Ужгород и №30 Ужгород-Киев. Стоимость перевозки составляет 1400 гривен за тонну веса. В условиях дефицита топлива такая услуга очень выгодна.

[ + – ] Стоимость перевозки авто в Ужгород составляет 1400 гривен за тонну веса Фото: Укрзализныця

Один вагон-автовоз "Укрзализныци" вмещает до восьми машин общим весом не более 12 тонн. Кроме того, существует ограничение по высоте автомобиля (максимум — 1,7 м), то есть многие кроссоверы и внедорожники не поместятся в вагоне.

Напомним, в марте-апреле перевозку авто запустили по таким маршрутам:

Киев – Львов – Киев;

Днепр – Львов – Днепр;

Львов – Одесса – Львов;

Харьков – Львов – Харьков.

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Оформить перевозку автомобиля и получить билет-квитанцию можно в кассах железнодорожных вокзалов. Всего с 24 февраля таким способом транспортировали 1863 машины.

Ранее Фокус сообщал, что в портах Одесской области остаются заблокированными сотни автомобилей – их не разрешают растаможить.