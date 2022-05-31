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"Укрзализныця" запустила новый маршрут для перевозки легковых авто

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Автовоз укрзалізниця, вагон автовоз, перевозка авто поездом, перевозка авто железной дорогой, киев-ужгород
Фото: Укрзализныця | Вагоны-автовозы могут перевозить авто высотой до 1,7 м

Путешествовать в Закарпатье поездом теперь можно со своим автомобилем. Во время дефицита топлива такая услуга стала выгодной.

"Укрзализныця" расширила перечень маршрутов, по которым осуществляется перевозка легковых машин. Теперь вагоны-автомобилевозы будут курсировать между Киевом и Ужгородом. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

Перевозка авто теперь осуществляется поездами №29 Киев-Ужгород и №30 Ужгород-Киев. Стоимость перевозки составляет 1400 гривен за тонну веса. В условиях дефицита топлива такая услуга очень выгодна.

Автовоз укрзалізниця, вагон автовоз, перевозка авто поездом, перевозка авто железной дорогой, киев-ужгород
Стоимость перевозки авто в Ужгород составляет 1400 гривен за тонну веса
Фото: Укрзализныця

Один вагон-автовоз "Укрзализныци" вмещает до восьми машин общим весом не более 12 тонн. Кроме того, существует ограничение по высоте автомобиля (максимум — 1,7 м), то есть многие кроссоверы и внедорожники не поместятся в вагоне.

Напомним, в марте-апреле перевозку авто запустили по таким маршрутам:

  • Киев – Львов – Киев;
  • Днепр – Львов – Днепр;
  • Львов – Одесса – Львов;
  • Харьков – Львов – Харьков.
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Оформить перевозку автомобиля и получить билет-квитанцию можно в кассах железнодорожных вокзалов. Всего с 24 февраля таким способом транспортировали 1863 машины.

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