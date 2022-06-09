На Центральном вокзале Киева установили рентгенную установку для пассажиров (фото)

По данным "Укрзализныци", пассажиров и багаж, который провозится на поездах, будут тщательнее досматривать также с помощью металлодетекторов и интроскопов.

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На Центральном железнодорожном вокзале Киева усилили меры безопасности в условиях полномасштабной войны с Россией. Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".

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По данным государственной компании, на Центральном вокзале Киева установили систему тщательного досмотра пассажиров и багажа, который провозится на поездах.

В "Укрзализныце" подчеркивают, что в рамках усиления мер безопасности было размещено следующее оборудование:

два стационарных металлоискателя ("рамки");

четыре рентгено-телевизионных интроскопа;

ручные металлодетекторы;

мобильная рентгено-телевизионная установка.

Пресс-служба "Укрзализныци" также отмечает, что в четверг, 9 июня, в 12:00 на Центральном вокзале Киева состоится пресс-конференция для представителей СМИ, в ходе которой руководство государственной компании и аэропорта "Борисполь" представят спецоборудование, установленное на территории главной железнодорожной станции Украины.

[ + – ] На Центральном вокзале Киева установили металлодетекторы и рентген [ + – ] На Центральном вокзале Киева установили металлодетекторы и рентген

Напомним, в условиях войны и дефицита топлива "Укрзализныця" расширила сервис по перевозке автомобилей с помощью железной дороги. Теперь вагоны-автомобилевозы будут курсировать между Киевом и Ужгородом, а стоимость услуги оценивается в 1400 гривен за одну тонну веса.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" призвала российских матерей забрать трупы своих сыновей, которые были ликвидированы в ходе полномасштабной войны. Государственная компания с начала вторжения ВС РФ в рефрижераторах хранит около 300 тел оккупантов.

Отметим, что "Укрзализныця" также временно приостанавливала продажу билетов на пассажирские поезда через "ПриватБанк" и другие платежные сервисы.