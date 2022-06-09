На Центральному вокзалі Києва встановили рентгенну установку для пасажирів (фото)

За даними "Укрзалізниці", пасажирів і багаж, що провозиться на потягах, ретельніше перевірятимуть також за допомогою металодетекторів та інтроскопів.

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На Центральному залізничному вокзалі Києва посилили заходи безпеки за умов повномасштабної війни з Росією. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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За даними державної компанії, на Центральному вокзалі Києва встановили систему ретельного огляду пасажирів і багажу, що провозиться потягами.

В "Укрзалізниці" наголошують, що в межах посилення заходів безпеки було розміщено таке обладнання:

два стаціонарні металошукачі ("рамки");

чотири рентгено-телевізійні інтроскопи;

ручні металодетектори;

мобільна рентгено-телевізійна установка.

Пресслужба "Укрзалізниці" також зазначає, що в четвер, 9 червня, о 12:00 на Центральному вокзалі Києва відбудеться пресконференція для представників ЗМІ, під час якої керівництво державної компанії та аеропорту "Бориспіль" представлять спецобладнання, встановлене на території головної залізничної станції України

[ + – ] На Центральному вокзалі Києва встановили металодетектори та рентген [ + – ] На Центральному вокзалі Києва встановили металодетектори та рентген

Нагадаємо, в умовах війни та дефіциту палива "Укрзалізниця" розширила сервіс із перевезення автомобілів за допомогою залізниці. Тепер вагони-автомобілевози курсуватимуть між Києвом та Ужгородом, а вартість послуги оцінюється у 1 400 гривень за одну тонну ваги.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" закликала російських матерів забрати трупи своїх синів, які були ліквідовані під час повномасштабної війни. Державна компанія з початку вторгнення ЗС РФ у рефрижераторах зберігає майже 300 тіл окупантів.

Зазначимо, що "Укрзалізниця" також тимчасово призупиняла продаж квитків на пасажирські потяги через "ПриватБанк" та інші платіжні сервіси.