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На Центральному вокзалі Києва встановили рентгенну установку для пасажирів (фото)

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Укрзалізниця вокзал безпека рамки Київ рентген металодетектори
На Центральному вокзалі Києва встановили металодетектори та рентген

За даними "Укрзалізниці", пасажирів і багаж, що провозиться на потягах, ретельніше перевірятимуть також за допомогою металодетекторів та інтроскопів.

На Центральному залізничному вокзалі Києва посилили заходи безпеки за умов повномасштабної війни з Росією. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

За даними державної компанії, на Центральному вокзалі Києва встановили систему ретельного огляду пасажирів і багажу, що провозиться потягами.

В "Укрзалізниці" наголошують, що в межах посилення заходів безпеки було розміщено таке обладнання:

  • два стаціонарні металошукачі ("рамки");
  • чотири рентгено-телевізійні інтроскопи;
  • ручні металодетектори;
  • мобільна рентгено-телевізійна установка.

Пресслужба "Укрзалізниці" також зазначає, що в четвер, 9 червня, о 12:00 на Центральному вокзалі Києва відбудеться пресконференція для представників ЗМІ, під час якої керівництво державної компанії та аеропорту "Бориспіль" представлять спецобладнання, встановлене на території головної залізничної станції України

Укрзалізниця вокзал безпека рамки Київ рентген металодетектори
На Центральному вокзалі Києва встановили металодетектори та рентген
Укрзалізниця вокзал безпека рамки Київ рентген металодетектори
На Центральному вокзалі Києва встановили металодетектори та рентген

Нагадаємо, в умовах війни та дефіциту палива "Укрзалізниця" розширила сервіс із перевезення автомобілів за допомогою залізниці. Тепер вагони-автомобілевози курсуватимуть між Києвом та Ужгородом, а вартість послуги оцінюється у 1 400 гривень за одну тонну ваги.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" закликала російських матерів забрати трупи своїх синів, які були ліквідовані під час повномасштабної війни. Державна компанія з початку вторгнення ЗС РФ у рефрижераторах зберігає майже 300 тіл окупантів.

Зазначимо, що "Укрзалізниця" також тимчасово призупиняла продаж квитків на пасажирські потяги через "ПриватБанк" та інші платіжні сервіси.