"Укрзалізниця" запустила новий маршрут для перевезення легкових автомобілів

Подорожувати на Закарпатті потягом тепер можна зі своїм автомобілем. Під час дефіциту палива така послуга стала вигідною.

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"Укрзалізниця" розширила перелік маршрутів, якими здійснюється перевезення легкових машин. Тепер вагони-автомобілевози курсуватимуть між Києвом та Ужгородом. Про це повідомляє пресслужба залізничної компанії.

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Перевезення авто тепер здійснюється потягами №29 Київ-Ужгород та №30 Ужгород-Київ. Вартість перевезення складає 1 400 гривень за тонну ваги. В умовах дефіциту палива така послуга дуже вигідна.

[ + – ] Вартість перевезення авто в Ужгород складає 1 400 гривень за тонну ваги Фото: Укрзализныця

Один вагон-автовоз "Укрзалізниці" вміщує до восьми машин загальною вагою трохи більше 12 тонн. Крім того, існує обмеження щодо висоти автомобіля (максимум — 1,7 м), тобто більшість кросоверів і позашляховиків не помістяться у вагоні.

Нагадаємо, у березні-квітні перевезення авто запустили такими маршрутами:

Київ — Львів — Київ;

Дніпро — Львів — Дніпро;

Львів — Одеса — Львів;

Харків — Львів — Харків.

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Оформити перевезення автомобіля та отримати квиток-квитанцію можна у касах залізничних вокзалів. Усього з 24 лютого таким способом транспортували 1 863 машини.

Раніше Фокус повідомляв, що в портах Одеської області залишаються заблокованими сотні автомобілів — їх не дозволяють розмитнити.