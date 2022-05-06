"Укрзалізниця" зупинила продаж квитків на потяги через "ПриватБанк"

Електронні квитки на пасажирські рейси, як зазначають у компанії, тепер також не можна буде придбати через сервіси Tickets.ua та Proizd.ua.

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"Укрзалізниця" повідомила про зупинення продажу квитків на пасажирські потяги через партнерські послуги. Про це повідомила пресслужба державної компанії.

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Йдеться про партнерські сервіси "ПриватБанк", Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

Як попередили в "Укрзалізниці", охочі можуть придбати електронні квитки на пасажирські потяги через офіційний сайт державної компанії.

"Квитки на потяги в межах України, а також на Київську кільцеву електричку доступні в чат-ботах Укрзалізниці. Нагадаємо, якщо в процесі покупки квитка онлайн-система зависне — гроші будуть повернуті через 3-10 банківських днів, залежно від банку", — йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" також заявили, що були змушені призупинити продаж квитків на пасажирські потяги через партнерські сервіси, щоб убезпечити онлайн-системи державної компанії та гарантувати безперервну їхню роботу.

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Нагадаємо, наприкінці березня "Укрзалізниця" відновила послугу з продажу квитків на пасажирські рейси на 10 днів уперед. Як розповідали в компанії, українці можуть купувати посадкові онлайн-документи для виїзду в напрямках Києва, Дніпра, Одеси, Львова, Ужгорода й інших міст.

Також повідомлялося, що продаж квитків на потяги "Укрзалізниці" було тимчасово зупинено через хакерів. Унаслідок кібератаки послуги з реалізації посадкових документів на пасажирські рейси були недоступні й клієнти стикалися з помилками під час спроби завершити транзакцію.