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"Укрзалізниця" зупинила продаж квитків на потяги через "ПриватБанк"

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Фото: ua.news | "Укрзалізниця" зупинила продаж квитків на потяги через "ПриватБанк"

Електронні квитки на пасажирські рейси, як зазначають у компанії, тепер також не можна буде придбати через сервіси Tickets.ua та Proizd.ua.

"Укрзалізниця" повідомила про зупинення продажу квитків на пасажирські потяги через партнерські послуги. Про це повідомила пресслужба державної компанії.

Йдеться про партнерські сервіси "ПриватБанк", Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

Як попередили в "Укрзалізниці", охочі можуть придбати електронні квитки на пасажирські потяги через офіційний сайт державної компанії.

"Квитки на потяги в межах України, а також на Київську кільцеву електричку доступні в чат-ботах Укрзалізниці. Нагадаємо, якщо в процесі покупки квитка онлайн-система зависне — гроші будуть повернуті через 3-10 банківських днів, залежно від банку", — йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" також заявили, що були змушені призупинити продаж квитків на пасажирські потяги через партнерські сервіси, щоб убезпечити онлайн-системи державної компанії та гарантувати безперервну їхню роботу.

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"Укрзалізниця" зупинила продаж квитків на потяги через "ПриватБанк"

Нагадаємо, наприкінці березня "Укрзалізниця" відновила послугу з продажу квитків на пасажирські рейси на 10 днів уперед. Як розповідали в компанії, українці можуть купувати посадкові онлайн-документи для виїзду в напрямках Києва, Дніпра, Одеси, Львова, Ужгорода й інших міст.

Також повідомлялося, що продаж квитків на потяги "Укрзалізниці" було тимчасово зупинено через хакерів. Унаслідок кібератаки послуги з реалізації посадкових документів на пасажирські рейси були недоступні й клієнти стикалися з помилками під час спроби завершити транзакцію.