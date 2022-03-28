"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на 10 днів уперед

У компанії розповіли, що активна фаза евакуації громадян уже закінчилася, тому вони забезпечуватимуть регулярну прогнозовану логістику для розвитку економіки України.

"Укрзалізниця" відновила продаж квитків на потяги на 10 днів уперед на понад 40 рейсів Україною. Це дозволить пасажирам планувати свою логістику, а також мати гарантію поїздки за умов купівлі квитка. Про це національний перевізник повідомив у Telegram.

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Відомо, що тепер можна буде заздалегідь купувати квитки для виїзду в напрямках Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова, Ужгорода, Краматорська та інших міст. Квитки на потяг можна купити як у залізничних касах, так і онлайн.

Водночас компанія збереже щонайменше по одному безплатному евакуаційному рейсу на добу з кожної області. Це стосується регіонів, де й досі активно відбувається евакуація. Список безплатних евакуаційних рейсів та рейсів з відкритим продажем є на сайті.

Крім того, близько 3,2 млн пасажирів вже виїхали залізницею до безпечних міст на захід України та інших країн. Тому "Укрзалізниця" фіксує завершення активної фази евакуації та необхідність забезпечення регулярної прогнозованої логістики для розвитку економіки України.

Нагадаємо, 24 березня хакери викликали збій у роботі сервісів із продажу квитків "Укрзалізниці". Українці кілька годин не могли купити квитки на потяг.

Раніше, в пресцентрі залізничної компанії повідомили, що українські громадяни з охоплених війною регіонів можуть евакуюватися потягом разом зі своїм автомобілем. Вартість перевезення становить 1200-1700 грн, автовози курсують поки що в західному напрямку.