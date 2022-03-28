"Укрзалізниця" возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед

В компании рассказали, что активная фаза эвакуации граждан уже закончилась, поэтому они будут обеспечивать регулярную прогнозируемую логистику для развития экономики Украины.

"Укразалізниця" возобновила продажу билетов на поезда на 10 дней вперед на более 40 рейсов по Украине. Это позволит пассажирам планировать свою логистику, а также иметь гарантию поездки за условием покупки билета. Об этом национальный перевозчик сообщил в Telegram.

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Известно, что теперь можно будет покупать заранее билеты для выезда в направлениях Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова, Ужгорода, Краматорска и других городов. Билеты на поезд можно купить как в железнодорожных кассах, так и онлайн.

В то же время компания сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждой области. Это касается регионов, где до сих пор активно происходит эвакуация. Список бесплатных эвакуационных рейсов и рейсов с открытой продажей есть на сайте.

Кроме того, около 3,2 млн пассажиров уже выехали по железной дороге в безопасные города на запад Украині и в другие страны. Поэтому "Укрзалізниця" фиксирует завершение активной фазы эвакуации и необходимость обеспечения регулярной прогнозируемой логистики для развития экономики Украины.

Напомним, 24 марта хакеры вызвали сбой в работе сервисов по продаже билетов "Укразалізниці". Украинцы несколько часов не могли купить билеты на поезд.

Ранее, в пресс-центре железнодорожней компании сообщили, что украинские граждане из охваченных войной регионов могут эвакуироваться на поезде вместе со своим автомобилем. Стоимость перевозки составляет 1200-1700 грн, автовозы курсируют пока в западном направлении.