Хакеры вызвали сбой в работе сервисов по продаже билетов "Укрзалізниці"

Пользователи несколько часов не могли приобрести билеты, однако сейчас сайты функционируют нормально.

Сервисы по онлайн-продаже билетов национального железнодорожного перевозчика "Укрзалізниця" оказались недоступны из-за хакерской атаки. Об этом пресс-служба акционерного общества сообщила в Facebook.

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"Укрзалізниця" утверждает, что накануне хакеры совершили массовую атаку на провайдеров связи в Украине. В результате интернет-пользователи не могли купить билеты на поезда на сайтах или дозвониться в службу поддержки. Пресс-служба отмечает, что перевозчик поддерживал связь с людьми через социальные сети, а также по двум горячим линиям: "Качество и сервис" (044 465 33 44) и "Железная помощь" (044 465 03 87).

"Пассажирские данные в безопасности, на движение поездов ситуация не отразится", — подчеркивается в посте. — "Сохраняем спокойствие и продолжаем движение".

В комментариях некоторые пользователи рассказали о проблемах, подтвердив сбой в работе сервисов. Так одна из клиенток заявила, что 23 марта в 21:42 купила билеты: деньги со счета сняли, а потом сайт перестал работать. Другая пользовательница рассказала, что 24 марта около 6:00 не смогла купить билет в Будапешт, и сотрудник "Укрзалізниці" посоветовал обратиться в международную кассу.

Фокус проверил, работают ли онлайн-сервисы, и обнаружил, что официальный сайт перевозчика booking.uz.gov.ua и партнерской системы proizd.ua сейчас функционируют в нормальном режиме. Предприятия "Укрзалізниці" обслуживает провайдер "Центральная станция связи" — его сайт также исправен.

Ранее "Укрзалізниця" предложила украинцам эвакуироваться на поездах вместе с автомобилями. Она возобновила услугу по перевозке транспортных средств в специальных вагонах, которые подцепляют к пассажирским составам.

На прошлой неделе хакеров из РФ заподозрили в нарушении работы железных дорог в Польше. Сбой затронул 820 километров путей, которые обслуживала компания PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK).