В Польше произошел крупный сбой в работе железных дорог: подозревают хакеров из РФ

Масштаб атаки – общенациональный, под угрозой оказались 820 км железнодорожных путей. Некоторые поезда не будут ходить в ближайшее время.

Менеджер железнодорожной инфраструктуры Польши PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), отвечающий за техническое обслуживание железнодорожных путей и движение поездов мог пострадать от нападения российских хакеров. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.

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Масштабный сбой затронул города Краков, Вроцлав, Тчев, Скерневице, Седльце и Гродзиск-Мазовецки. Проблемы в движении поездов были в Конине, Гдыне, Болеславце или Чеховицах-Дзедзицах.

Масштаб атаки – общенациональный и касается почти 820 км железнодорожных путей. Часть поездов в ближайшее время на запустят.

[ + – ] Атака коснулась почти 820 км железнодорожных путей

Повреждены диспетчерские пункты в критических точках. Таких станций в Польше 33, авария произошла на 19 из них. В компании не смогли сказать, когда восстановится движение поездов. Организованы дополнительные поезда на действующих линиях и автобусный транспорт.

Кибератака, вероятно, произошла там, где используют оборудование французской компании Alstom (ранее называлась Bombardier). Поезда во многих районах Польши задерживаются, некоторые электрички отменяют.

В официальном заявлении PKP PLK не говорится о кибератаках. Менеджер сообщил о неисправностях устройств управления в четырех центрах, отвечающих за движение поездов.

[ + – ] Кибератака произошла на участках, где используют оборудование Alstom

Журналисты отметили, что утром 17 марта также перестал работать сайт PKP PLK. Неизвестно, является ли это результатом российской кибератаки или перегрузки серверов, вызванной массовым заходом запутавшихся пассажиров на сайты компании.

Кибератака на ж/д транспорт – что говорит компания Alstom

Производитель ж/д оборудования сообщил об ошибке форматирования времени, которая повлияла на работу железнодорожного транспорта в Польше.

"Мы восстанавливаем доступность устройств управления железнодорожным движением, чтобы минимизировать сбой", – заявили специалисты компании.

Alstom отметил отсутствие кибератак и добавил, что ошибки в форматировании времени — хорошо известное явление".

Напомним, что 17 марта государственные сайты РФ подверглись самой масштабной в истории кибератаке. Правительство России поручило всем госсайтам перейти на российскую систему доменных имен и хостинги.

Хакеры из Anonymous 10 марта смогли взломать базу данных Роскомнадзора. Они обнародовали более 360 тыс. файлов.

Хакерская группа Against The West, связанная с Anonymous, 6 марта взломала компанию "Газпром" и слила в сеть данные. Специалисты утверждали, что смогли завладеть данными проекта WellPro.