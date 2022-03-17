У Польщі стався великий збій у роботі залізниць: підозрюють хакерів із РФ

Масштаб атаки — загальнонаціональний, під загрозою опинилися 820 км залізничних колій. Деякі потяги не ходитимуть найближчим часом.

Менеджер залізничної інфраструктури Польщі PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), який відповідає за технічне обслуговування залізничних колій та рух потягів, міг постраждати від нападу російських хакерів. Про це пише польська газета "Rzeczpospolita".

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Масштабний збій зачепив міста Краків, Вроцлав, Тчев, Скерневиці, Седльці та Гродзиськ-Мазовецький. Проблеми в русі потягів були в Конині, Гдині, Болеславці чи Чеховіцах-Дзедзіцах.

Масштаб атаки — загальнонаціональний та стосується майже 820 км залізничних колій. Частину потягів найближчим часом не запустять.

[ + – ] Атака торкнулася майже 820 км залізничних колій

Пошкоджено диспетчерські пункти в критичних точках. Таких станцій у Польщі 33, аварія сталася на 19 із них. У компанії не змогли сказати, коли поновиться рух потягів. Організовано додаткові потяги на активних лініях та автобусний транспорт.

Кібератака, ймовірно, відбулася там, де використовують обладнання французької компанії Alstom (раніше називалася Bombardier). Потяги в багатьох районах Польщі затримуються, деякі електрички скасовують.

В офіційній заяві PKP PLK не йдеться про кібератаки. Менеджер повідомив про несправності пристроїв керування в чотирьох центрах, які відповідають за рух потягів.

[ + – ] Кібератака сталася на ділянках, де використовують обладнання Alstom

Журналісти наголосили, що вранці 17 березня також перестав працювати сайт PKP PLK. Невідомо, чи це результат російської кібератаки, чи перевантаження серверів, яку спричинив масовий захід пасажирів, що заплуталися, на сайти компанії.

Кібератака на залізничний транспорт — що каже компанія Alstom

Виробник залізничного обладнання повідомив про помилку форматування часу, що вплинула на роботу залізничного транспорту в Польщі.

"Ми відновлюємо доступність пристроїв управління залізничним рухом, щоби мінімізувати збій", — заявили фахівці компанії.

Alstom наголосив на відсутності кібератак і додав, що помилки у форматуванні часу — добре відоме явище".

Нагадаємо, що 17 березня державні сайти РФ зазнали наймасштабнішої в історії кібератаки. Уряд Росії доручив усім держсайтам перейти на російську систему доменних імен та хостинги.

Хакери з Anonymous 10 березня змогли зламати базу даних Роскомнагляду. Вони оприлюднили понад 360 тисяч файлів.

Хакерська група Against The West, пов'язана з Anonymous, 6 березня зламала компанію "Газпром" і злила в мережу дані. Фахівці стверджували, що змогли заволодіти даними проєкту WellPro.